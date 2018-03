Feld Entertainment und Marvel Entertainment schließen Partnerschaft zur Schaffung von Marvel Universe LIVE

(PRN) - - Die beiden Unterhaltungsgiganten werden das Marvel-Universum mit neuen globalen Tourneeproduktionen zum Leben erwecken.

Vienna, Virginia (ots/PRNewswire) - Feld Entertainment, Inc. und Marvel Entertainment, LLC gaben heute den Abschluss eines bahnbrechenden Vertrags bekannt, unter dem die beiden Unternehmen eine beispiellose neue Show produzieren werden, welche die Figuren und Geschichten von Marvel in spektakulären Live-Arenaaufführungen zum Leben erweckt. Die berühmtesten Superhelden der Welt, darunter Spider-Man, Iron Man, die Avengers und X-Men kommen an einem Ort zusammen, um die Erde vor den finsteren Machenschaften der furchterregendsten Schurken im Marvel-Universum zu retten.

Dem jüngst unterzeichneten Mehrjahresvertrag zufolge wird das Familienunternehmen Feld Entertainment live aufgeführte Marvel-Tourneeveranstaltungen in den USA und im Ausland produzieren. Ab Juli 2014 wird eine neue Produktion von auf Marvel-Figuren basierenden Geschichten mit modernster Spezialeffekt- und Pyrotechnik, Luftakrobateneinlagen, Kampfkunst und zahllosen anderen Showelementen kombinieren, um das Publikum ins Marvel-Universum zu locken. Die Produktion wird zunächst in 85 nordamerikanischen Städten aufgeführt, bevor sie weltweit auf Tournee geht.

"Diese Kooperation mit Marvel ist ein gewaltiger Meilenstein für unser Geschäft, der uns Zugang zu einigen der legendärsten und verehrtesten Superhelden aller Zeiten verschafft. Wir knüpfen damit an unsere 33-jährige Partnerschaft mit Disney, dem Mutterkonzern von Marvel, an", sagte Kenneth Feld, Vorsitzender und CEO von Feld Entertainment und fuhr fort: "Diese Partnerschaft ist ein Vertrauensbeweis von Marvel gegenüber Feld Entertainment und seiner Fähigkeit, Marvels meistbewunderte Charaktere über diesen neuen Kanal zu präsentieren."

"Wir sind begeistert, mit Feld Entertainment zusammenzuarbeiten, um Millionen von Marvel-Fans in aller Welt eine neue und authentische Möglichkeit zu bieten, ihre Lieblingshelden und -schurken zu erleben", sagte Marvels Chief Creative Officer Joe Quesada. "Diese neue Live-Action-Produktion wird die großartigsten Marvel-Superhelden von der Kinoleinwand und aus den Seiten unserer Comichefte in eine spektakuläre Livetournee einbringen."

"Feld Entertainment verfügt über die Erfahrung und die Fachkompetenz, unsere Figuren wie kein anderes Unternehmen zu präsentieren und vor das Publikum in aller Welt zu bringen", erklärte Sean Haran, Vice President of Business Development von Marvel Studios. "Als weltweiter Branchenführer in der Live-Unterhaltung vertrauen wir darauf, dass Feld Entertainment unseren Fans das spannende Erlebnis liefert, das ihren Erwartungen gerecht wird."

Informationen zu Feld Entertainmentde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@53b75047Feld Entertainment ist der weltweit branchenführende Produzent und Präsenter von Familienunterhaltungserlebnissen auf Live-Tourneen, die den menschlichen Geist beflügeln und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Pro Jahr kommen 30 Millionen Zuschauer zu seinen Showprogrammen. Die Produktionen von Feld Entertainment wurden in über 70 Ländern und auf sechs Kontinenten aufgeführt. Zu ihnen gehören Ringling Bros. and Barnum & Bailey®, Advance Auto Parts Monster Jam®, Monster Energy Supercross, Nuclear Cowboyz®, AMSOIL Arenacross, Disney On Ice sowie Disney Live! Weitere Informationen über Feld Entertainment finden Sie im Internet unter www.feldentertainment.com. Um mehr über Marvel Universe LIVE zu erfahren, besuchen Sie bitte www.marveluniverselive.com.

Informationen zu Marvel Entertainmentde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@27f79041Marvel Entertainment, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Walt Disney Company, ist eines der prominentesten Unterhaltungsunternehmen. Sein Erfolg beruht auf einem renommierten Portfolio von mehr als 8000 Figuren, die seit mehr als 70 Jahren in verschiedenen Medien erschienen sind. Marvel nutzt die Urheberrechte an seinen Figuren in Unterhaltungsmedien, Lizenzgeschäften und als Herausgeber.

