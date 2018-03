AVISO: BJV-Podiumsdiskussion "Politische Partizipation junger Menschen in einer alternden Gesellschaft" am 15.3.

Die Bundesjugendvertretung lädt herzlich zur Podiumsdiskussion mit Karl Blecha, Heinz K. Becker, Eva Zeglovits und Rodaina El Batnigi ein!

Wien (OTS) - Im Rahmen ihrer Vollversammlung veranstaltet die Bundesjugendvertretung (BJV) am 15. März eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Berücksichtigung von Jugendinteressen in der Politik beschäftigt.

Ausgehend von der Frage, ob in einer alternden Gesellschaft immer mehr über Jugendliche hinweg entschieden wird, diskutieren die Gäste am Podium über das politische Interesse und Mitbestimmungsmöglichkeiten junger Menschen.

Am Podium:

Karl Blecha (PVÖ/ÖSR)

Heinz K. Becker (MEP/EPP)

Rodaina El Batnigi (Bundesjugendvertretung)

Eva Zeglovits (Universität Wien)

Die VertreterInnen der Medien sind sehr herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen!

Anmeldung erforderlich unter: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at

Podiumsdiskussion "Politische Partizipation junger Menschen in einer

alternden Gesellschaft"



Datum: 15.3.2013, 15:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Haus der Europäischen Union

Wipplingerstraße 35, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/2144499-15

Mobil: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at