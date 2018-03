Personalbeschaffungsplattform Global Energy Career Expo zieht es im Juni 2013 ins nördliche Aberdeen

London (ots/PRNewswire) - Die Öl- und Gasindustrie hat im Hinblick auf ihre Personaldecke einen kritischen Punkt erreicht. Ein beträchtlicher Teil der Beschäftigten in dieser Branche wird in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen und dabei wesentliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen mitnehmen. Daher stehen wir alle nun vor einem Dilemma: Der Boom in dieser Branche hält an und es werden neue internationale Projekte vorgestellt. Dementsprechend besteht nicht nur eine erhöhte Nachfrage nach den bereits vorhandenen Arbeitskräften, es wird sogar noch deutlich mehr Personal erforderlich sein, um den Erfolg der Branche auch künftig sicherstellen zu können.

Vor diesem Hintergrund wurde die Global Energy Career Expo Aberdeen geplant, die am 12. und 13. Juni 2013 stattfinden soll, und die zum Ziel hat, das bekannte Qualifikationsdefizit in der Öl- und Gasindustrie zu überbrücken, indem sie Menschen auf der Suche nach einer Beschäftigung und Unternehmen auf der Suche nach Beschäftigten eine wichtige Plattform bietet, um Kontakte zu knüpfen und die aktuellen Beschäftigungschancen im Offshore- und Onshore-Bereich zu erörtern.

Führender Partner der Veranstaltung ist OilCareers.com. Darüber hinaus werden Unternehmen aus allen Abschnitten der Lieferkette innerhalb der Öl- und Gasindustrie, darunter Saudi Aramco, Technip und Transocean, die Expo nutzen, um Netzwerke zu bilden und Tausende qualifizierte Fachkräfte zu treffen, die aktiv auf der Suche nach Beschäftigungsmöglichkeiten sind.

Zusätzlich bietet die Expo einen Rahmen für eine zweitägige Konferenz, bei der allen Teilnehmern zahlreiche Inhalte aus unterschiedlichen Themenbereichen zur Auswahl stehen:

Saal 1: Präsentationen

- Unternehmen stellen hier aktuelle Beschäftigungsmöglichkeiten in ihren Betrieben innerhalb des Vereinigten Königreichs und im Ausland vor. Die Besucher können sich ein Bild davon machen, was sie von den möglichen Arbeitgebern erwarten können und haben die Gelegenheit, sich zu informieren, welches der Beschäftigungspakte wettbewerbsfähiger ist.

Saal 2: Schwerpunkt auf Personal- und Arbeitskräfteentwicklung

Der Veranstaltungsbereich Personalentwicklung bietet informative Schulungen, die von führenden Einrichtungen aus der Branche, darunter das Energy Institute und Hays Oil & Gas, angeboten werden.

Im Bereich Arbeitskräfteentwicklung treten unter anderem Vertreter des Aberdeen & Grampian Chamber of Commerce sowie von HR Director, OilCareers.com und PwC als Redner auf. Hier wird die Zukunft der Personalpolitik in der Branche aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, etwa die Entwicklung von Humankapital, die Rolle und Bedeutung des Personalwesens und die wachsenden regionalen Beschäftigungsmöglichkeiten.

Wir erwarten mehr als 2000 Teilnehmer bei der Global Energy Career Expo, da die Suche nach hervorragend qualifizierten Mitarbeitern in einem Umfeld, das bessere Personalbeschaffungsstrategien bietet und den nächsten Schritt in der Karriereentwicklung ermöglicht, intensiver betrieben wird.

