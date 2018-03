Hilton-Mitarbeiter aus der ganzen Welt sammeln in Wien für den Life Ball

400 leitende Verkaufsmitarbeiter der weltweit größten Hotelkette sammelten während internationalem Sales Summit 8.800 Euro auf Wiens Straßen

"Sich als Spendensammler für den guten Zweck auf die Straße zu begeben, ist eine außergewöhnliche Art, um Wien kennen zu lernen", so Hilton Country General Manager Norbert Lessing. 400 leitende Verkaufsmitarbeiter taten dies während eines internationalen Meetings im Hilton Vienna, Österreichs größtem Hotel, trotzdem und durchstreiften die Wiener Stadt, um Geld für AIDS LIFE, den Trägerverein hinter dem Life Ball, zu sammeln. Insgesamt nahmen sie in nur drei Stunden im Rahmen einer Schnitzeljagd 4.400 Euro ein. Hilton Worldwide verdoppelte den Betrag und so konnten stolze 8.800 Euro an AIDS LIFE übergeben werden.

"AIDS LIFE ist eine bemerkenswerte Organisation, die Direkthilfe für Betroffene leistet und gemeinsam mit internationalen Partnern wie unter anderem der Clinton Health Access Initiative gegen die AIDS-Pandemie kämpft. Ein weltweiter Schwerpunkt ist die Vermeidung der Übertragung des HI-Virus von Mutter zu Kind bei der Geburt. Mit der Spende können rund 1.700 HIV-infizierte Kinder vier Wochen lang mit lebenswichtigen Medikamenten versorgt werden", gratulierte Lessing anlässlich der Spendenübergabe.

Im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility fördert und unterstützt Hilton Worldwide Projekte zur sozialen Nachhaltigkeit wie Umweltorganisationen, Katastrophenhilfen oder benachteiligte Gruppen mit Schwerpunkt auf Entwicklungshilfe für Kinder und Jugendliche in Schwellen- und Entwicklungsländern.

