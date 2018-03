"Innovation.Leben - Was wir senden, liegt bei Ihnen": Ö1 lädt Hörer/innen zur Nominierung sozialer Innovationen ein

Wien (OTS) - Im Rahmen des Ö1-Jahresschwerpunktes "Open Innovation" lädt Ö1 Hörerinnen und Hörer ein, soziale Innovationen zu nominieren, über die dann in der Sommerserie "Innovation.Leben - Was wir senden, liegt bei Ihnen" berichtet wird: von 15. Juli bis 29. August, jeweils Montag bis Donnerstag um 16.55 Uhr.

Ö1 wird im Rahmen von "Innovation.Leben - Was wir senden, liegt bei Ihnen" Menschen, Gruppen, Netzwerke oder Communities vorstellen, die durch ein innovatives Projekt zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems beitragen oder neue soziale Initiativen setzen. Dies kann in vielen Bereichen der Fall sein: Bildung, Umwelt, Kultur, Wirtschaft, Verkehr, Zusammenleben etc. Die besten Vorschläge werden von einer Jury ausgewählt. Es spielt dabei keine Rolle, ob die soziale Innovation ehrenamtlich oder beruflich verfolgt wird. Entscheidend ist, dass die Projekte das Gemeinwohl fördern, indem sie den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, zum verantwortlichen Umgang mit begrenzten Ressourcen beitragen, Barrieren abbauen oder Teilhabe ermöglichen, etwa durch den innovativen Einsatz neuer Medien.

Ö1 lädt Hörerinnen und Hörer ein, Projekte vorzuschlagen:

Beispielsweise von Personen oder Gruppen, die einen Gemeinschaftsgarten gegründet haben, um Isolation und Vereinsamung entgegenzuwirken oder Integration zu fördern; einen selbst organisierten Laden initiiert haben, um die (ländliche) Nahversorgung zu gewährleisten oder ähnliche nicht profit-orientierte Projekte; die ökologische oder nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen entwickelt haben; das Internet für soziale Zwecke einsetzen; neue Bildungsprojekte entwickeln; nachbarschaftliche Kinder- oder Altenbetreuung organisieren oder einen Tauschkreis aufgebaut haben.

Nominierungen sind bis 6. Mai im Internet möglich unter oe1.orf.at/openinnovation. Die von einer Jury aus allen Einreichungen ausgewählten 27 Projekte werden dann von 15. Juli bis 29. August im Rahmen der Sommerserie "Innovation.Leben - Was wir senden, liegt bei Ihnen" (Mo.-Do., 16.55 Uhr) vorgestellt. Nähere Informationen zum Projekt sind abrufbar unter http://oe1.orf.at/openinnovation.

