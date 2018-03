Zukunft im Turm: "2112 - Die Welt in 100 Jahren"

Wien (OTS) - Am 12. März fand im Wiener Ringturm die Veranstaltung "Zukunft im Turm" statt. Gastgeber Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, begrüßte die Gäste zu einem spannenden Meinungsaustausch: Anlässlich der Veröffentlichung des Buches "2112 - Die Welt in 100 Jahren" diskutierte Herausgeber und Kulturjournalist Ernst A. Grandits mit Persönlichkeiten, die für den Sammelband Beiträge verfassten, über Zukunftsvisionen. Bei Flying Dinner und molekularen Desserts von Oscar-Koch Oliver Scheiblauer und edlen Tropfen vom Weingut Kraft wurde anschließend in lockerer Atmosphäre weiterdiskutiert.

