"Büro Brutal - Eine Komödie"

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Gemeinsam mit dem Theaterforum Schwechat hat die AK Oberösterreich das Theaterstück "Büro Brutal - Eine Komödie" von I Stangl und Hannes Vogler produziert, das am 20. März in der AK Linz uraufgeführt wird und bis 13. April in Oberösterreich auf Tournee ist.

In einer Pressekonferenz am Dienstag, 19. März 2013, um 11 Uhr in der AK Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3, möchten wir Ihnen das Stück vorstellen.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen der Autor und Regisseur I Stangl, der Schauspieler Gottfried Neuner, AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie Mag.a Bernadette Hauer von der AK-Abteilung Bildung und Jugendpoltik zur Verfügung.

Datum: 19.3.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



