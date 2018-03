DONAUBÜHNE TULLN - Programm 2013 ist fixiert

UNHEILIG, ROGER CICERO, die EAV sowie ROGER HODGSON - The Legendary Voice of SUPERTRAMP sind die Highlights

Tulln an der Donau (OTS) - Die Donaubühne Tulln - Österreichs größte Flussbühne - hat sich zu einem Publikumsmagneten ersten Ranges entwickelt. Neben dem romantischen Ufer-Ambiente sorgt vor allem die sorgfältige Programmierung für ihre wachsende Beliebtheit.

Heuer freuen wir uns besonders über vier Acts:

20. 07. 2013 *ROGER HODGSON - The Legendary Voice of SUPERTRAMP - and his Band

"Breakfast in America" Tour 2013

Wir alle kennen die legendären Hits der Band SUPERTRAMP: The Logical Song, Breakfast in America, Give a Little Bit, It's Raining Again, Take the Long Way Home, Dreamer und viele mehr.

Großteils geschrieben und vor allem gesungen von ROGER HODGSON, der uns mit seiner großartigen Band all diese Hits und neue Songs live mitbringt.

Siehe auch www.facebook.com/rogerhodgsonofficial www.Twitter.com/RogerHodgson

03. 08. 2013 *UNHEILIG

"Lichter der Stadt || letzter Halt" - Das Open Air

Mit dem Hit "Geboren um zu Leben" gelang es dem GRAF, ein Millionenpublikum zu begeistern und mit seiner Band UNHEILIG eine der größten Erfolgsstorys der deutschen Musiklandschaft der letzten Jahrzehnte zu schreiben. Gemeinsam mit Special Guests baut der GRAF live eine noch dichtere und charismatischere Konzert-Atmosphäre auf und zieht das Publikum in seinen sprichwörtlichen Bann.

10. 08. 2013 *ROGER CICERO & Bigband

"In diesem Moment" Live 2013

Bigband Swing in neuem musikalischen Gewand, deutsche Texte in lakonischer, direkter Sprache mit einer guten Prise trockenem, selbstironischem Humor: das ist ROGER CICEROS Erfolgsmischung, der sich einer weiten musikalischen Bandbreite bedient und mit Musikern wie Rob Harris und Matt Johnson (Jamiroquai), Rea Garvey oder Jools Holland zusammengearbeitet hat. Mit seiner Bigband bringt er eine vielfältige, stimmige Show von Bar-Jazz bis heißem Funk.

24. 08. 2013 *EAV - ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG "Best Of Show"

Die EAV gibt es 2013 sozusagen pur, wenn die Band ihre größten Hits wie Küss die Hand, schöne Frau - Ba-Ba-Banküberfall -Märchenprinz, Klassiker wie Neandertal - Sandlerkönig Eberhard -Burli und auch neue Songs präsentiert. Die mehr als zweistündige Show zeichnet sich durch die Hitdichte, aber auch durch gut platzierte Bezugnahme auf aktuelle kultur- und sozialpolitische Themen aus.

Ein großes Angebot unterschiedlicher Veranstaltungen bei freiem Eintritt rundet das Programm der Donabühne Tulln 2013 ab, ganz nach ihrem Motto: Vielfalt unter Sternen.

Alle Informationen: www.donaubuehne.at

Tickets: in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ und auf ticketbox.at (Ermäßigungen für Raiffeisen Club-Mitglieder und Raiffeisen MIT.EINANDER), im Ticketshop "Gute Unterhaltung" in Tulln (Wiener Straße 16), bei www.oeticket.com und ticketonline.at sowie unter 01/ 96 0 96

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Botz, e&a public relations gmbh

02272 65494-19, katharina.botz @ e-a.at