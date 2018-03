Josefstadt: Gesangsabend mit dem "Ensemble BeStimmt!"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) konzertiert am Donnerstag, 14. März, die Gesangsgemeinschaft "Ensemble BeStimmt!". Das Konzert trägt den Titel "I'm on my way..." und fängt um 19.30 Uhr an. Die sangesfreudige Truppe lädt das Publikum zu einer Klangreise rund um "Idole, Ideale und Heldenhaftes" ein. Zum Vortrag gelangen Chor-, Ensemble- und Solo-Stücke in verschiedenen Stilen aus mehreren Epochen. Neben der Vokal-Formation "Ensemble BeStimmt!" (Mitglied von "Basis.Kultur.Wien" und "Chorforum Wien") wirken die Pianisten Junko Tsuchiya und Bernhard Walther an dem abwechslungsreichen Programm mit. Die künstlerische Leitung des teils beschwingten, teils anrührenden Abends obliegt Johannes Geppert. Der Zutritt ist frei. Die Organisatoren bitten um Spenden (Empfehlung: 10 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Schüler bzw. Studenten, Kinder unter 6 Jahren: gratis). Informationen über regelmäßige Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Josefstadt sind unter der Rufnummer 403 64 15 (teilweise Anrufbeantworter) zu bekommen. Für E-Mails an das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Maria Ettl) lautet die Adresse bm1080 @ bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

