MVÖ gratuliert Rudolf Kaske zur Wahl des AK Präsidenten

Georg Niedermühlbichler freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Wien (OTS) - In einer der ersten Wortmeldungen von Rudolf Kaske als neuer AK Präsident hat dieser das Thema leistbares Wohnen hervorgehoben. Die Arbeiterkammer war in der Vergangenheit ein starker Partner, wenn es um den Schutz der Mieterinnen und Mieter ging. Georg Niedermühlbichler, Präsident der Mietervereinigung, ist daher überzeugt, dass auch in Zukunft diese positive Arbeit fortgesetzt werden wird. "In unserer täglichen Praxis erfahren wir natürlich tagtäglich, wo der Schuh drückt. Für die politische Arbeit ist es aber wichtig, diese Praxis fachgerecht aufzuarbeiten und der Öffentlichkeit zu präsentieren - eine Kernkompetenz der Arbeiterkammer. Mit Hilfe ihrer Studien können negative Entwicklungen am Wohnungsmarkt deutlich gemacht und politische Handlungsspielräume dargestellt werden. Die Tätigkeiten der Arbeiterkammer und der Mietervereinigung ergänzen daher einander und bilden eine positive Allianz für leistbares Wohnen", hält Niedermühlbichler abschließend fest.

