Baker Botts kündigt globale Projekte sowie Wechsel im Management des Washingtoner Büros an

Houston (ots/PRNewswire) - Im Zuge einer Reihe von Management-Veränderungen hat Baker Botts heute Jamie Baker

als Vorsitzenden und Jason

Bennett als stellvertretenden Vorsitzenden der Kanzleiabteilung Globale Projekte benannt und John Taladay als den neuen verantwortlichen Partner für das Washingtoner Büro

der Kanzlei.

Als Vorsitzender der Kanzleiabteilung Globale Projekte wird Jamie Baker ein Team leiten, das Klienten bezüglich Akquisition, Veräußerung, Entwicklung und Finanzierung von Energie- und Infrastrukturprojekten auf der ganzen Welt berät. Baker ersetzt den früheren Abteilungsvorsitzenden Stuart Schaffer, der diese Position seit 2002 innehatte und sich Ende des Monats aus der Firma zurückzieht. Bakers neue Aufgabe ist eine Ergänzung zu seiner gegenwärtigen Position als Internationaler Partner in der Kanzlei. Als solcher koordiniert Baker die internationalen Praktiken und Strategien der Firma über deren Plattform.

Bennett, der in Baker Botts' Moskauer Büro tätig ist, springt für Maura Goldstein, die seit 2007 stellvertretende Vorsitzende war, im Washingtoner Büro der Firma ein, um die Position des stellvertretenden Vorsitzenden für globale Projekte auszufüllen. In der Praxis konzentriert sich Bennett auf Projektentwicklung, Öl- und Gasprojekte sowie -Transaktionen, Projektfinanzierung und internationale Geschäftstransaktionen und -Investments.

"Jamie und Jason habe beide die Führungsqualitäten und Managementkompetenzen gezeigt, die die umfangreichen Dienste unseres Teams für globale Projekt weiter verstärken werden", sagte Baker Botts' geschäftsführender Teilhaber Andrew Baker.



Gleichzeitig mit den Änderungen in der Führungsspitze der Abteilung Globale Projekte wird John Taladay als Nachfolger von Jamie Baker der verantwortliche Partner des Büros in Washington. Taladay, der im März 2011 in das Washingtoner Büro von Baker Botts kam, fungiert gemeinsam mit Sean Boland als Vorsitzender für die Kartellrecht-Abteilung der Kanzlei. Sechsunddreißig weitere ehemalige Howrey LLP-Anwälte für Kartellrecht traten zu dieser Zeit ebenfalls ein. Er ist bekannt für die Unterstützung seiner Klienten im Hinblick auf die Erlangung von Fusionsgenehmigungen, die Verteidigung von strafrechtlich relevanten Kartellermittlungen, die Prozessführung in Kartellzivilverfahren und die Bewältigung von komplexen internationalen Wettbewerbsangelegenheiten.

Paul Cuomo, ein Anwalt für Kartellrecht, der ebenfalls zu Baker Botts von der früheren Howrey-Kanzlei kam, wird das Washingtoner Büro weiterhin in seiner Rolle als stellvertretender verantwortlicher Partner für das Büro unterstützen.

"Das Wachstum und der Ausbau unserer Kartellrecht-Gruppe ist nur ein Teil der Geschichte von Baker Botts in Washington unter Jamies Führung in den letzten acht Jahren", erklärte der geschäftsführende Teilhaber Andrew Baker. "Wir sind ihm für seine exzellente Arbeit als verantwortlicher Partner des Büros in Washington, D.C. sehr dankbar. Unsere Tätigkeit für Klienten an der regulatorischen Front, bei Streitverfahren und im Umgang mit Behörden zählt weiterhin zu den besten ihrer Art in der Hauptstadt unserer Nation."

Baker fügte hinzu: "Ich bin hocherfreut, dass John Taladay seine umfangreichen Fähigkeiten einsetzen will, um sicherzustellen, dass wir unsere Dienste für unsere Klienten in Washington, D.C. weiterhin aufbauen."

Über Baker Botts L.L.P.

Baker Botts ist eine internationale Anwaltskanzlei mit ca. 725 Anwälten, die in einem Netzwerk bestehend aus 14 Büros in aller Welt arbeiten. Aufgrund unserer Fachkenntnis und Erfahrung in den Branchen unserer Klienten haben wir uns im Energie-, Technologie- und Life Sciences-Sektor einen Namen als führende Kanzlei erworben. Im Laufe unserer 173-jährigen Firmengeschichte haben wir unseren Klienten kreative und effektive juristische Lösungen geboten und dabei unser Engagement für konstante Spitzenleistungen bewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bakerbotts.com.

