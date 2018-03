Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 13. März 2013. Von PETER NINDLER. "Wahlzuckerln als saure Drops"

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Wenn das Land Tirol wenige Wochen vor der Landtagswahl plötzlich Geldgeschenke verteilt, dann hat das nichts mit einer nachvollziehbaren Politik zu tun. Das sind einfach plumpe Versuche, Wahlzuckerln unter das Volk zu bringen.

Ach ja, in letzter Minute ist budgetär alles möglich. Ein Jugendticket um 96 Euro wird nach harten und zähen Verhandlungen mit dem Bund zufällig eineinhalb Monate vor der Landtagswahl präsentiert. Natürlich mit dem zuständigen ÖVP-Familienminister, dem ÖVP-Landeshauptmann und dem Nahverkehrsreferenten, der natürlich auch der Tiroler Volkspartei angehört. Für die Jugendlichen ist es zweifellos ein Gewinn. Ob es auch einer für die Politik ist, bleibt dahingestellt. Denn das Wahlvolk lässt sich davon sicher nicht beeindrucken, zu durchsichtig ist der verkaufte Erfolg wenige Wochen vor dem Urnengang.

Nicht anders verhält es sich mit der 400-Euro-Belohnung für die Landesbediensteten und die Angestellten der Krankenhausholding Tilak. Im Herbst hat die Landesregierung die Nulllohnrunde im öffentlichen Dienst für ihre Angestellten mitübernommen, jetzt plötzlich wird das Füllhorn ausgeschüttet. Keiner wird den Beamten die 400 Euro neidig sein, die Krankenhausangestellten verdienen sie sowieso. Doch sieht so eine verantwortungsvolle Politik aus? Nein, sicher nicht. Schließlich werden damit nicht nur die notwendigen Sparvorsätze vom Herbst konterkariert, sondern auch eine Zwei-Klassen-Belohnungs-Gesellschaft im öffentlichen Dienst geschaffen.

Die Landeslehrer gehen leer aus, weil ihre Gehälter vom Bund gezahlt werden. Die Landesärzte an der Klinik Innsbruck freuen sich über eine nette Einmalzahlung und laden vielleicht ihre Kollegen Bundes-ärzte auf einen Kaffee ein. Denn diese bekommen nichts. Die Gemeindebediensteten sind sicher nicht die Topverdiener im öffentlichen Dienst, aber sie müssen selbst mit ihren Bürgermeistern über Bonuszahlungen verhandeln. Ist das fair?

Die SPÖ hat aber wieder einmal ein Paradestück ihrer derzeit zwiespältigen politischen Haltung abgeliefert. Dienstag vor einer Woche bildet sie eine Regierung mit der ÖVP und stimmt der 400-Euro-Prämie zu, wofür Tilak-Vorstand Stefan Deflorian postwendend ÖVP-Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg dankt. Eine Woche später sind die Sozialdemokraten dann wieder Opposition und kritisieren die schwarzen Wahlgeschenke, die sie selbst mitbeschlossen haben. Selbstverständlich kann man gegen 400-Euro-Zuschüsse vor Wahlen sein und vielmehr faire Gehaltsverhandlungen und -abschlüsse auch für Beamte fordern. So gesehen entpuppen sich die Wahlzuckerln als saure Drops für die Politik.

