Bundeskanzler Faymann: Gregor Schlierenzauer erntet Früchte seiner konstanten Saisonleistung

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann gratuliert Gregor Schlierenzauer zum Weltcup-Gesamtsieg, den er bereits heute, Dienstag, beim Skisprungbewerb im finnischen Kuopio sicherstellen konnte. "Wenn jemand bereits vor Ende der Saison als Sieger feststeht, dann spricht das in besonderer Weise für die erbrachten Leistungen und die konstante Form."

Gregor Schlierenzauer dürfe nun den verdienten Lohn für seine zahlreichen Top-Platzierungen - in Form der begehrten Kristallkugel -ernten. "Nachdem er den Wintersport-Fans in unserem Land im Verlauf der letzten Monate mit seinen Erfolgen viel Freude bereitet hat, kann er jetzt zum bereits zweiten Mal über den Gewinn des Gesamtweltcups jubeln", so Faymann abschließend.

