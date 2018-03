Neues Volksblatt "Verhandlungstisch" von Markus Ebert

Ausgabe vom 13. März 2013

Linz (OTS) - Eigentlich könnte sich Landeshauptmann Josef Pühringer im Gehaltsstreit zwischen den Ordensspitälern und der Gewerkschaft vida zurücklehnen und abwarten, was herauskommt (Bericht Seite 5). Als Gesundheitsreferent freilich muss er allergrößtes Interesse daran haben, dass jene, die medizinische Hilfe brauchen, diese auch bekommen. Womit seine Mittlerrolle in dieser Auseinandersetzung, die die Gewerkschaft eigentlich mit den Arbeitgebern führt, erklärt ist. Dass damit nicht einmal die Gewerkschafter klar kommen, ist auch erwiesen. Zwar sagt die Verhandlungsführerin völlig richtig, der Landeshautpmann sei nicht der Verhandlungspartner, doch fast im selben Atemzug heißt es von Seiten der Gewerkschaft an die Adresse des Landeshauptmann, der nächste Wahltag komme bestimmt.

Sieht man einmal von dieser unnötigen Machtdrohung ab, unterliegt der heutige Streik einem weiteren kapitalen Irrtum. Denn Leidtragende sind am Ende nicht die Arbeitgeber, sondern die Patienten in den Spitälern. So wie bei jedem Streik im Gesundheitsbereich müssen sich die Personalvertreter auch hier die Frage gefallen lassen, ob sie da nicht jemanden in Geiselhaft nehmen, der in diesem Konflikt keine Rolle spielt, ja keine Rolle spielen darf.

Warum über anständige Angebote nicht anständig geredet wird, müssen die Gewerkschafter erklären; aber bitte am Verhandlungstisch und nicht am Krankenbett.

