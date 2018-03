EANS-Adhoc: Weatherford reicht Formular 8-K ein

12.03.2013

GENF, 12. März 2013 -- Weatherford International Ltd. (NYSE / Euronext Paris / SIX: WFT) teilte heute seinen Aktionären mit, dass das Unternehmen ein aktuelles Formular 8-K bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht hat. Das Formular 8-K enthält Informationen bezüglich einer vom Unternehmen früher angekündigten Änderung der Wirtschaftsprüfer sowie zur Ernennung bestimmter Führungskräfte.

Weatherford International Ltd. stellt seinen Jahresbericht auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K, gemäß Paragraf 16 des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 eingereichte Berichte sowie Änderungen seiner bei der SEC eingereichten Berichte binnen angemessener Frist kostenlos auf seiner Website zur Verfügung, nachdem Weatherford International Ltd. diese Dokumente auf elektronische oder andere Weise an die SEC übermittelt hat. Diese Dokumente sind auf der Website von Weatherford International Ltd. unter www.weatherford.com in der Rubrik "Investor Relations" erhältlich.

Die SEC unterhält eine Website, auf der Geschäftsberichte, Stimmabgabeerklärungen und andere Informationen über Emittenten erhältlich sind, die ihre Mitteilungen auf elektronischem Weg bei der SEC einreichen. Diese Unterlagen sind elektronisch von der Homepage der SEC unter http://www.sec.gov abrufbar.

Um kostenlose Kopien der oben erwähnten Informationen anzufordern, wenden Sie sich bitte telefonisch oder schriftlich an:

Weatherford International Ltd. Investor Relations 4-6 Rue Jean-Francois Bartholoni 1204 Genf, Schweiz QUELLE Weatherford International Ltd.

