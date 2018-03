Ehrung von Bundesrätin Monika Mühlwerth und Bundesrat Werner Stadler

Bundesratspräsident Mayer überreicht Ehrenzeichen der Republik

Wien (PK) - Im Rahmen einer Feierstunde im Parlament überreichte heute Nachmittag Bundesratspräsident Edgar Mayer das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Bundesrätin Monika Mühlwerth sowie das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Bundesrat Werner Stadler. Der Präsident des Bundesrats würdigte in seiner Festrede den politischen Werdegang der Geehrten. Er dankte ihnen für ihren langjährigen Einsatz für die Länderkammer und für ihre konsequente und kollegiale Arbeit.

Bundesrätin Monika Mühlwerth erlernte den Beruf der Einzelhandelskauffrau. Ihre politische Laufbahn begann sie 1987 als Freiheitliche Bezirksrätin von Wien-Neubau. Von 1996 bis 2001 war Mühlwerth als Bundesrätin tätig und von 2001 bis 2006 als Vizepräsidentin des Stadtschulrates Wien. 2006 wurde sie Bundesvorsitzende der "Initiative Freiheitliche Frauen" und zog wieder in den Bundesrat ein, wo sie seit 2009 als Vorsitzende der Freiheitlichen Fraktion fungiert. Ihre politischen Schwerpunkte im Bundesrat bilden Außenpolitik, Kunst und Kultur sowie EU-Themen.

Der gelernte Maschinenschlosser Werner Stadler ist Mitarbeiter der ÖBB. Erste politische Ämter bekleidete Stadler auf kommunaler Eben in seiner Heimatgemeinde Wernstein am Inn, wo er 1989 Ortsparteivorsitzender der SPÖ und 1991 Mitglied des Gemeinderats wurde. Seit 2001 ist er Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Schärding. Ende 2002 zog er als Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion in den Bundesrat ein. Im selben Jahr wurde Stadler außerdem Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Oberösterreich. Im Bundesrat sind seine Schwerpunkte Verkehrsthemen sowie Gesundheit und Sport. (Schluss) sox

HINWEIS: Fotos finden Sie nach der Veranstaltung im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Eine Aussendung der Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2260, Fax. +43 1 40110/2640

e-Mail: pk @ parlament.gv.at, Internet: http://www.parlament.gv.at