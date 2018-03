RTFs neues Store Management System ändert das Gesicht des Einzelhandels

Toronto (ots/PRNewswire) - RTF Global Inc. ist erfreut, in Athen (Griechenland) den Start von SmartCircle bekannt geben zu können, einem neuen Ansatz für Retail-Systems-Management. Die innovative, auf Android basierende Peer-to-Peer-Lösung soll am 13. März 2013 veröffentlicht werden.

SmartCircle ist ein drahtloses Übertragungsverfahren, welches die Intelligenz von Smartphones und Tablets nutzt, um Verkaufsvideos in Einzelhandelsumgebungen zu sichern, zu überwachen und abzuspielen. Es beseitigt den Bedarf nach mehreren, teuren Hardwaresystemen, die in Einzelhandelsgeschäften verwendet werden, wodurch weniger Kapital investiert werden muss, der Strombedarf reduziert und die Belastung weltweiter Mülldeponien (überflüssige Hardware) verringert wird.

SmartCircle bietet viele innovative Funktionen, wie unter anderem:

Mehrere Alarmpunkte (Stromausfall, Kopfhörer- oder WiFi-Verlust)

Alarmsteuerung aus der Ferne (Ein-/Ausstellen, Sperren/Entsperren etc.)

Beschränkter Zugriff auf Geräteeinstellungen, Netzwerke oder Downloads

Digitale Signatur von Smartphones/Tablets

Datensammlung über Gerätelaufzeit, Ladestatus, Betriebssystem und -version sowie Alarmstatus

Bill Dandie, RTFs Firmenchef kommentierte: "SmartCircle wird einen enormen Einfluss haben, da die Software zur Sicherheit der Waren beiträgt, wertvolle Kundendaten sammelt und digitale Medien abspielt, während gleichzeitig Hardwarekosten verringert werden." Bill fügte hinzu: "Wir sind sehr stolz auf den positiven Umweltfluss von SmartCircle. Durch das System werden zur Freude zukünftiger Generationen wichtige Energieressourcen erhalten werden."

SmartCircle ist mit Apple, Blackberry, Android, RTF und Konkurrenzshardware kompatibel und kann einfach heruntergeladen, konfiguriert und implementiert werden.

"Da SmartCircle brandneu ist, ermutigt RTF seine Kunden dazu, die Beta-Version zu testen. RTF bietet grossartige Anreize, um die frühe Annahme der Technologie zu fördern," erklärte Herr Dandie. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte RTF Global Inc. direkt per E-Mail an SmartCircle @ rtfglobal.com.

Informationen zu RTF

RTF Global Inc. ist ein im Privatbesitz befindliches Unternehmen, welches innovative Sicherheitstrends einführt, die verändern, wie Waren weltweit gezeigt und gesichert werden. RTF hält seine führende Rolle durch Investitionen in F&E und entwickelt erstklassige Sicherheits-, Lade- und Medienprodukte. RTF bringt eine wahrlich globale Perspektive zum Design, der Herstellung und der Anwendung von fortschrittlichen Sicherheits-, Lade- und Anzeigesystemen für Handheldgeräte sowie Zubehörprodukte. Die Sicherheits- und Ladeprodukte des Unternehmens werden in mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt verkauft.

Weitere Informationen: Kontakt Ray Lohrenz +1-905-584-6826 SmartCircle@rtfglobal.com 6685 Millcreek Dr. Unit 8 Mississauga, ON Kanada