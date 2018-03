EANS-Adhoc: PNE WIND AG: Deutlich positives Ergebnis in 2012 ist Basis für erhöhten Dividendenvorschlag

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/Jahresgeschäftsbericht

12.03.2013

Cuxhaven, 12. März 2013 - Der Windpark-Projektierer PNE WIND AG (ISIN:

DE000A0JBPG2) hat das Geschäftsjahr 2012 mit einem deutlich positiven Ergebnis abgeschlossen. Das Betriebsergebnis (EBIT) des Konzerns - die für das Projektgeschäft maßgebliche Kennzahl - beläuft sich auf 20,4 Mio. Euro (Vorjahr 0,1 Mio. Euro) gemäß IFRS-Rechnungslegung. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) beträgt rund 15,1 Mio. Euro (Vorjahr: -4,9 Mio. Euro). Das unverwässerte Konzern-Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,37 Euro (im Vorjahr -0,09 Euro) und das verwässerte Konzern-Ergebnis je Aktie auf 0,31 Euro (im Vorjahr -0,04 Euro). Die Gesamtleistung im Konzern konnte auf 94,3 Mio. Euro (Vorjahr: 53,9 Mio. Euro) gesteigert werden. Gleichzeitig erhöhte sich der Umsatz vor allem auf Grund des erfolgreichen Verkaufs von Offshore-Windpark-Projekten auf 84,4 Mio. Euro (Vorjahr: 48,6 Mio. Euro). Bei einer Bilanzsumme von 182,5 Mio. Euro lag die Eigenkapitalquote zum Ende des Geschäftsjahres 2012 mit rund 47 Prozent deutlich höher als im Vorjahr (ca. 39 Prozent). Für die Fortsetzung ihres Wachstumskurses verfügt die Gesellschaft somit über eine solide finanzielle Basis mit einer Liquidität von 36,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2012. Der Vorstand bestätigt seine Prognose für den Dreijahreszeitraum 2011 bis 2013 mit einem kumulierten EBIT von mindestens 60 bis 72 Mio. Euro. Für den nachfolgenden Zweijahreszeitraum 2014 bis 2015 erwartet der Vorstand ein EBIT von 60 bis 72 Mio. Euro.

Die PNE WIND AG hat nach HGB einen Jahresüberschuss in Höhe von 34,4 Mio. Euro Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) erzielt. Der Bilanzgewinn der PNE WIND AG belief sich nach HGB zum 31. Dezember 2012 auf 34,3 Mio. Euro.

Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Geschäftsjahres 2012 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der PNE WIND AG vor, eine Dividende in Höhe von 0,08 Euro (Vorjahr 0,04 Euro) sowie eine Sonderdividende in Höhe von 0,02 Euro jeweils pro gewinnberechtigter Aktie auszuschütten. Darüber beschließt die Hauptversammlung am 22. Mai 2013.

Den vollständigen testierten Jahresabschluss und den Geschäftsbericht 2012 wird die PNE WIND AG am 27. März 2013 veröffentlichen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

~

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: PNE WIND AG Peter-Henlein-Str. 2-4 D-27472 Cuxhaven Telefon: +49(0)4721 718 06 FAX: +49(0)4721 718 373 WWW: http://www.pnewind.com Branche: Alternativ-Energien ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A0B9VG7 DE000A0Z1MR2 DE000A1EMCW3 Indizes: CDAX, Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

PNE WIND AG

Leiter Unternehmenskommunikation

Rainer Heinsohn

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 53

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: rainer.heinsohn @ pnewind.com

Investor Relations

Scott McCollister

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 4 54

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 3 73

E-mail: scott.mccollister @ pnewind.com

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Fischer

Tel: +49(0)611 - 205855-64

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-mail: fischer @ cometis.de