MRC Global und NAWAH gehen eine exklusive Partnerschaft zur Eröffnung einer Vertriebsstätte zur Unterstützung des irakischen Energiesektors ein

Houston (ots/PRNewswire) - MRC Global Inc. , basierend auf den Verkäufen im Energiesektor und an andere Industriezweige das weltweit größte Vertriebsunternehmen für PVF-Produkte und -Dienste (PVF -Pipe, Valves, Fittings; Rohre, Ventile und Anschlussteile), und NAWAH LLC, ein Unternehmen, dessen Ziel der Aufbau von langfristigen Geschäften in Westasien ist, gaben heute die Gründung einer exklusiven Logistik-Partnerschaft bekannt, um den boomenden irakischen Öl- und Gasmarkt zu bedienen.

Als Teil der Vereinbarung wird NAWAH (North America Western Asia Holdings) das erste umfassende Vertriebs- und Dienstleistungszentrum im Irak öffnen, das zur Entwicklung der strategischen Energiereserven des Landes notwendiges Equipment anbieten wird. Der Standort des Zentrums in Basra, nahe der meisten wichtigen Öl- und Gasfelder des Landes, ermöglicht die schnelle Entwicklung von MRCs umfangreichen Angebot an qualitativ hochwertigen PVF-Produkten.

MRC Global ist ein Fortune-500-Unternehmen, dass mehr als 400 Dienstleistungszentren weltweit betreibt. Das Unternehmen beruht auf seinem Vertriebsnetzwerk und langwährenden Beziehungen zu weltweiten Herstellern, um den Energie- und industriellen Endverbrauchern in den Upstream-, Midstream- und Downstream-Sektoren ein einzigartiges Wertangebot zu bieten. Zu MRCs weltweitem Kundenstamm gehören internationale Ölunternehmen, die auf der ganzen Welt aktiv sind.

"Irak ist selbstverständlich ein Schwerpunkt für uns und unsere Kunden", erklärte Andrew R. Lane, MRCs Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Da der Irak über einige der weltweit besten Energiereserven verfügt, wird es weiterhin in einer Rekordgeschwindigkeit wachsen. Wir freuen uns, dass wir mit NAWAH zusammenarbeiten und damit unsere weltweiten Kunden besser in dieser aktiven Region unterstützen können. Im Jahr 2012 beschaffte MRC 4,6 Milliarden $ in Produkten aus 35 Ländern. Diese weltweit gesammelten Erfahrungen im Bereich Supply Chain wird das Unternehmen mit in diese Partnerschaft bringen."

NAWAH entwickelt derzeit erstklassige Logistikdienstleistungen, um seine Kunden im Süden des Iraks hervorragend unterstützen zu können. Zu diesen Bemühungen gehört die Sanierung des Maqal Port in der Stadt Basra, eine Unternehmung, die komplexe Leistungen für Fracht- und Containerumschlag im Herzen der am schnellsten wachsenden Stadt im Nahen Osten bieten wird. NAWAH LLC wurde im Oktober 2011 von Paul A. Brinkley und dem US-amerikanischen Unternehmer Thomas J. Pritzker, dem Vorsitzenden und Chief Executive Officer der Pritzker Organization of Chicago, mit dem Ziel gegründet, im Irak und im weiteren Umfeld zu investieren.

"Der derzeitige und zukünftige Wohlstand des Iraks hängt von der schnellen Wiederherstellung des Energiesektors ab", erklärte Brinkley, NAWAHs Präsident und Chief Executive Officer. "MRC ist ein zuverlässiger Name im weltweiten PVF-Vertrieb. Mit diesem neuen Zentrum werden die Energieunternehmen nicht mehr Wochen oder Monate auf geschäftsentscheidendes Equipment warten müssen, welches erst von der anderen Seite des Globus versandt werden muss. Dadurch das es vor Ort in Basra befindet, müssen die Kunden nur noch anrufen und dann wird es sofort geliefert."

Informationen zu MRC Global Inc.

MRC, ein Fortune-500-Unternehmen, hat seinen Hauptsitz in Houston (Texas) und ist basierend auf den Verkaufszahlen, dass weltweit größte Vertriebsunternehmen für PVF- und zugehörige Produkte und Dienste für den Energiesektor. Es stellt diese Produkte und Dienste für die Upstream-, Midstream-, und Downstream-Sektoren bereit. Weitere Informationen zu MRC finden Sie unter www.mrcglobal.com.

Informationen zu NAWAH LLC

North America Western Asia Holdings legt seinen Schwerpunkt auf Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite in Frontier Markets. Das Unternehmen ist den Gemeinden, in die es investiert, durch seinen strategischen, langfristig angelegten Ansatz bei der Geschäftsentwicklung und den Investitionen verbunden. Weitere Informationen zu NAWAH erhalten Sie unter www.nawah.com oder indem Sie Eric Clark, Vice President, unter der Telefonnummer +1-571-419-4219 oder der E-Mail-Adresse eric.clark @ nawah.com kontaktieren.

