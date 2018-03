Österreichische Außenpolitik - Ganz klare Worte an Israel

Mit solchen Freunden braucht Israel keine Feinde

Wien (OTS) - Im Ö1-Mittagsjournal nahm Außenminister Spindelegger zur Lage der österreichischen UN-Soldaten Stellung, die im Rahmen der "United Nations Disengagement Observer Force" (UNDOF) auf den Golanhöhen stationiert sind. Die UNO müsse sich stärker für die Sicherheit der Soldaten einsetzen, sei in einem Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrates zu lesen. "Das ist notwendig und muss von Seiten der UNO-Spitze an die beiden Parteien, sowohl in Syrien als auch in Israel, mit ganz klaren Worten und in Aussicht gestellten Konsequenzen herangetragen werden".

Sehr gut nachvollziehbar ist, dass Spindelegger sowohl das syrische Regime als auch die syrischen Rebellen auffordert, die am Golan stationierten UN-Blauhelme nicht anzugreifen. Angesichts der immer chaotischeren Lage bleibt nur zu hoffen, dass diese Forderung Gehör finden wird. Aber was genau hat der Außenminister damit gemeint, als er die UN-Spitze aufrief, auch Israel "mit ganz klaren Worten" und unter Androhung von Konsequenzen dazu aufzufordern, die Sicherheit der Blauhelme zu gewährleisten? Israel respektiert die entmilitarisierte Zone, behandelt verletzte UN-Soldaten in israelischen Krankenhäusern und steht als Nachschubweg zur Verfügung, da es uns in Syrien zu gefährlich geworden ist. Auch wenn Israel im Zusammenhang mit den UN-Soldaten am Golan überhaupt nichts vorzuwerfen ist, ist Außenminister Spindelegger offenbar der Meinung, es könne nie falsch sein, Israel "mit ganz klaren Worten und in Aussicht gestellten Konsequenzen" zu drohen.

Oskar Deutsch,

Präsident

