SP-Valentin an FP-Strache: Keine Gefälligkeit, sondern systematischer Betrug der Müllmänner!

Strache will von seinen Wahldebakeln ablenken und stellt sich auf die Seite der Korruption!

Wien (OTS/SPW-K) - Wegen Amtsmissbrauch wurden drei Müllmänner letzte Woche am Straflandesgericht Wien verurteilt. "Es wurden hier nicht ein paar Mistsäcke aus "Gefälligkeit" mitgenommen - nein, es wurden von den verurteilten Müllmännern über Monate hinweg große Mengen von Müll etlicher Gewerbebetriebe illegal entsorgt - an anderen Tagen als den offiziellen Entleertagen, ohne offiziellen Auftrag. Und das nicht aus Gefälligkeit oder für ein paar Schnitzel. Das ist und bleibt Amtsmissbrauch", stellt SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin fest. Vermutlich wolle Strache mit seinen heutigen Aussagen von seinen Wahldebakeln in Kärnten und Niederösterreich ablenken und stelle sich nun auf die Seite jener, die wegen Amtsmissbrauch verurteilt wurden, das alleine sei ein Sittenbild der FPÖ, so Valentin.

"Ganz im Gegensatz dazu kämpft die MA 48 seit vielen Jahren gegen Korruption, tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Tag täglich für die Menschen in dieser Stadt. Wenn jemand in die eigene Tasche arbeitet muss er mit Konsequenzen rechnen", so SP-Valentin.

Im konkreten Fall wurde an 19 Tagen stichprobenartig kontrolliert, in allen Fällen wurden die vermuteten Vergehen bestätigt: Von den verurteilten Müllmännern wurden Papier- und Biobehälter von verschiedenen Gasthäusern und Gärtnereien in Restmüllautos entsorgt, ohne dass die Betriebe dafür Gebühren an die MA 48 bezahlt hätten! Aufkommen dafür mussten also die Wiener Gebührenzahler! Die vom Gericht festgestellte Schadensumme von 1751 Euro errechnet sich aus den 19 Tagen, dabei ist aber davon auszugehen, dass das System über einen viel längeren Zeitraum so "funktioniert" hat. So wurden in einem Betrieb, an dem der Entleertag offiziell Montags ist, zusätzlich am Donnerstag 2x240 l getarnt als Bio und Papier und 4 große Gastrokübel entsorgt. In einer Gärtnerei schließlich, in der offiziell einmal pro Woche ein 240 l Gefäß entsorgt wird, wurde die 6fache Menge entsorgt und dazu noch einmal 4 x 770 l getarnt als Biomüll. Im nächsten Fall ist der offizielle Entleertag ebenfalls ein Montag. Zusätzlich entleert wurden 3 x 240l getarnt als Bio, 3 x 240l Restmüll, 6 große Gastrodosen und 5 große schwarze Säcke. "240-Liter-Container sind keine Sackerln, das sind große Müllgefäße, wie sie in den Wohnhausanlagen oder bei den Sammelinseln stehen. Diese Faktenlage sollte auch die FPÖ zur Kenntnis nehmen, wo sie doch angeblich immer auf Seiten der Ehrlichen und Anständigen steht, was ich ja wirklich massiv bezweifle, wenn ich den Blick nach Kärnten und den blau-orangen Freunden der Strache-FPÖ richte", so Valentin abschließend.

