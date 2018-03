KULINAR TULLN: Messe für Küche, Kochen und Kulinarik

Am 21. März öffnet die Messe für Genießer ihre Pforten

Tulln (OTS) - In Tulln an der Donau findet von 21. bis 24. März 2013 "DIE" Messe für Küche, Kochen und Kulinarik statt. Nationale und internationale Aussteller zeigen an 4 Messetagen alles Wissenswerte und aktuelle Trends zu den Themen Küche, Kochen, gesunde Ernährung und Selfness.

Probieren, Schmecken, Erleben und Einkaufen

Die Kulinar Tulln - die Messe für Küche, Kochen und Kulinarik hat sich bei der 4. Ausgabe zu Österreichs größter "Genuss-Messe" entwickelt. Das Motto der Messe 2013 lautet: "Probieren, Schmecken, Erleben und Einkaufen" - 150 Aussteller sind mit Schmankerl & Spezialitäten auf der Messe Tulln vertreten.

"Der größte Feinkostladen Österreichs"

150 Aussteller aus verschiedenen Bundesländern Österreichs sind mit heimischen Spezialitäten vertreten und laden die Besucher auf Ihre Stände zu Kostproben ein. Das Angebot ist vielfältig, angefangen von Schinkenprodukten, Fleisch und Wurstwaren, Wild, Fisch über Essig und Öle aus allen Bereichen bis hin zu Bio Produkten wie Käse, Teigwaren oder Gewürze. Auch alle Naschkatzen kommen nicht zu kurz: Mehlspeisen, fruchtige Marmeladen, köstliches Dörrobst, Chutneys und Fruchtaufstriche, sowie handgeschöpfte Schokoladen warten darauf probiert und gekauft zu werden. Alle Köstlichkeiten am Marktplatz der Genüsse können Sie nicht nur vor Ort verkosten, sondern auch erwerben und mit nach Hause nehmen.

Schwerpunkt Wein, Sekt und Spirituosen

Die KULINAR TULLN bietet eine umfangreiche Weinstrasse mit herausragenden Weinen, Edelbränden und Likörspezialitäten. Zu finden sind verschiedenste Weine aus den beliebtesten Weinregionen Österreichs.

Gastland Italien auf der Kulinar Tulln

Das Gastland Italien ist heuer bereits zum zweiten Mal auf der Kulinar Tulln vertreten: Hier gibt es Köstlichkeiten aus den verschiedensten Regionen Italiens. Kosten und kaufen Sie die italienischen Köstlichkeiten wie Limoncello, den besten Zitronenlikör mit den frischen Zitronen Amalfikanis aus der berühmten Amalfitanischen Küste in Kampanien. Der Pecorino Schafskäse kommt direkt aus Sardinien, der Parmaschinken sowie der Parmigiano Reggiano kommen aus der Emilia Romagna. Trüffel Spezialitäten aus der beliebten Toskana.Typisches süßes Dolci darf natürlich auch nicht fehlen sowie Torrone und Marzipanfrüchte aus Sizilien erfreuen alle Naschkatzen auf der Kulinar Tulln.

4 Starköche auf der KULINAR TULLN

Toni Mörwald - Ein Starkoch kocht auf

Toni Mörwald war der jüngste Haubenkoch Österreichs und zählt heute zu den besten Köchen in Europa, ausgezeichnet mit vielen Hauben und Sternen. Toni Mörwald steht nicht nur für beste österreichische Gastlichkeit in Restaurants, Bistros," im wirts.haus" und in Hotels. Toni Mörwald steht für die umfassende Behandlung des weiten Themas der Genusskultur. Weiters kochen für Sie: Roland Huber, Christian Wöber und Patrick Krall.

Zeitgleich kann am Messegelände die POOL + GARDEN Tulln besucht werden.

2 Messen - 1 Ticket

Die Messe Tulln blüht bei der ersten Gartenmesse der Gartensaison 2013

POOL + GARDEN TULLN 2013 - Die Messe für Stilvolles Leben im eigenen Garten

"Stilvolles Leben im eigenen Garten" lautet das erfrischende Motto der pool + garden Tulln, der Messe pünktlich zu Beginn der Gartensaison. Die pool + garden Tulln schlägt die Brücke zwischen Eigenheim und Außenbereich und vergrößert den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension:

Garten-Gestaltung: Gartenhäuser und Lauben, Wintergärten und Glashäuser, Zäune und Tore, Stein, Wege, Pflaster, Terrassenbeläge, Pflanzenübertöpfe, Biotope und Bewässerungssysteme

Relaxen im Garten: Gartenmöbel, Liegen, Ruhezonen, Hängematten

Design im Garten: Feuerstellen, Gartenkamine

Beschattungs-Ideen, Skulpturen, Brunnen, Wasser-Spiele und Gartenbeleuchtung

Pool, Jacuzzi und Schwimmteiche sind ein großes Thema

Öffnungszeiten der KULINAR TULLN:

DO, 21. März 10.00 - 18-00 Uhr

FR, 22. März 10.00 - 19.00 Uhr

SA, 23. März 10.00 - 19.00 Uhr

SO, 24. März 10.00 - 18.00 Uhr

Kulinar Tulln - Die Messe für Küche, Kochen und Kulinarik



Datum: 21. - 24.3.2013, jeweils 10:00 - 18:00 Uhr



Ort:

Messe Tulln

Messegelände , 3430 Tulln an der Donau



Url: www.messe-tulln.at



