EANS-Adhoc: Ottakringer Getränke AG / vorläufige Konzernziffern für 2012

Jahresergebnis

12.03.2013

Ottakringer Konzern verkaufte 400 Millionen Liter Getränke

Im vergangenen Jahr wurden rund 400 Millionen Liter erfrischende Getränke aus dem Ottakringer Familien-Konzern getrunken. Zudem sorgte die Unternehmensgruppe, die u.a. aus der Ottakringer Brauerei AG und der Vöslauer Mineralwasser AG besteht, für 848 Arbeitsplätze und Investitionen im Ausmaß von beinahe 20 Millionen Euro. In Summe schaffte das Familienunternehmen einen Umsatz von 223 Millionen Euro (plus 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

Gut lief es bei der Konzern-Tochter Vöslauer. Der österreichische Marktführer schaffte es, auf überaus hohem Niveau weiter zuzulegen. Vöslauer wurde im Inland um 2,4 Prozent stärker nachgefragt als im Jahr zuvor. Inklusive Export steigerte sich Vöslauer sogar um 2,9 Prozent. Die Mineralwassersparte der Ottakringer Getränke AG brachte es demnach auf beachtliche 2,8 Millionen Hektoliter an Erfrischungen.

Die Biersparte hingegen hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Unter den bekannten wirtschaftspolitischen Belastungen am ungarischen Markt litt auch die Brauerei Pécs. In Österreich wiederum bekam Ottakringer die Preispolitik am Markt zu spüren. Zudem beginnt der jüngste Markenrelaunch der "Wiener Qualitätsbrauerei" erst zu greifen, vor kurzem etwa liefen die ersten neuen TV-Spots an. In Summe brachte es die Biersparte im abgelaufenen Jahr auf 1,2 Millionen Hektoliter, das sind um 5,1 Prozent weniger als 2011.

Ottakringer Konzern-Chef Sigi Menz: "In Zukunft werden wir auch beim Bier wieder zulegen. Wir arbeiten schon heute daran. Und immerhin haben wir in Summe ein Ergebnis von 13 Millionen Euro zustande gebracht. Das ist keine Kleinigkeit - höchstens für manche Finanzhaie."

Die wichtigsten Fakten zum Ottakringer Konzern 2012:

(vorläufige Ziffern für 2012)

| |2012 |2011 | | |(vorläufig)| | |Verkaufszahlen in| | | |HL | | | |Bier |1.185.300 |1.248.900 | |Mineralwasser u. |2.836.200 |2.779.600 | |sonst.alkoholfr. | | | |Getränke | | | |Gesamt |4.021.500 |4.028.500 | | | | | |Werte in Mio EUR | | | |Umsatz |223 |217,64 | |EGT |13 |13,85 | |Investitionen |19,4 |20,06 | | | | | |Mitarbeiter |848 |820 |

