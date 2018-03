FA-Rösch: AK-Tumpel stand immer für ein Miteinander

Dank und Anerkennung für Arbeitnehmervertretung ohne Scheuklappen

Wien (OTS/fpd) - Der längst gediente AK-Präsident Tumpel verabschiedet sich nach 16 Jahren in den Ruhestand, womit auch eine Ära zu Ende geht. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer bedanken sich beim Langzeitpräsidenten, der in der AK immer für alle Fraktionen da war. Er hat nach vielen Skandalen in und um die Arbeiterkammer eine Trendwende eingeleitet und war immer für ein Miteinander. Von uns Freiheitlichen Arbeitnehmern hat er die Forderung nach einem AK-Rechtsschutz, nach einer Neuregelung der Elternteilzeitkarenz, nach dem Mehrstundenzuschlag für Teilzeitkräfte, nach einer Neuordnung des ÖGB infolge des BAWAG-Skandals und vieles mehr aufgenommen und mit uns umgesetzt. In vielen ausstehenden Bereichen, wie zum Beispiel der Beendigung der politischen Finanzspekulationen, wird er uns aber fehlen. Hier liegt die Hoffnung nun auf dem neuen Präsidenten Rudi Kaske, der nun beweisen muss, dass er, wenn notwendig, auch in den eigenen Reihen aufräumen kann, sagt heute der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), LAbg. Bernhard Rösch zum gestrigen Abgang Tumpels. (Schluss) hn

