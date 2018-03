FA-Rösch: Gerechte Lohnerhöhung für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gefordert

Wahlbeeinflussung und Stimmenkauf der FSG 2014 absehbar

Wien (OTS/fpd) - Die politischen Parteien haben sich auf die Transparenzdatenbank geeinigt und auch darauf, bei den anstehenden Wahlen keine finanziellen Wahlzuckerl mehr anzubieten! Aber wie so oft gelten für die Sozialdemokraten eigene Spielregeln und sie halten sich erneut nicht an Vereinbarungen, so heute der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch.

Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind auf die FSG nicht besonders gut zu sprechen. Sie fragen sich zu Recht, warum sie auf ihre Kaufkraft verzichten müssen, um der SPÖ Misswirtschaft und Spekulation finanzieren zu können. Schon heuer wurde eine Erhöhung der Löhne für 2013 auf 35 Euro (nach dem Urlaubsgeld) beschlossen. In Wahrheit sind das nicht einmal Almosen, denn bis jetzt gab es noch nie eine echte indexangepasste Gehaltserhöhung. Zusätzlich wurde bereits ausverhandelt, dass es 2014 auf jeden Fall eine weitere Lohnerhöhung über der Inflation geben wird. "Mit Sicherheit noch vor der AK-Wahl - ein Schelm, wer hier Böses denkt, aber meines Erachtens auf jeden Fall ein Akt für die Staatsanwaltschaft mit der Überschrift "Wahlbeeinflussung und Stimmenkauf" seitens der roten Genossen", kritisiert Rösch und sagt abschließend: "Hier unterscheidet sich die ehrliche Politik der Freiheitlichen Arbeitnehmer von jener der roten Genossen, denn wir haben uns stets für gerechte Lohnerhöhungen ausgesprochen und warten damit nicht bis kurz vor der Wahl, um sie danach wieder in die Schublade zu legen." (Schluss) hn

