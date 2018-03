Offener Brief zur Abschaffung der Hundesteuer

Österreichs Hundehalter fordern Landtagsklubs zu Stellungnahme auf

Wien (OTS) - Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH, Österreichs Club für Tierhalter, fordern in einem heute zugestellten OFFENEN BRIEF zur Abschaffung der Hundesteuer die Landtagsklubs in den Bundesländern zu einer Stellungnahme auf. Anlass ist die Verärgerung unter Österreichs Hundehaltern über die willkürlichen Erhöhungen der Hundesteuer, die nicht zweckgebundene Verwendung, sowie die gezielte Fehlinformation, mit der die Hundesteuer gerechtfertigt werden soll. "Die Kosten- und Einnahmedarstellungen, mit denen Hundehalter seit Jahren ruhig gestellt werden, sind lückenhaft und falsch. Alleine die Verwaltung der Hundesteuer frisst einen Großteil der Einnahmen - mancherorts sogar mehr als die Einnahmen - sofort wieder auf, " betont Dr. Erich Goschler vom Verein TIERFREUNDE ÖSTERREICH. Nicht verwunderlich ist daher der Erfolg der Initiative "STOPPT DIE HUNDESTEUER", die in nur fünf Wochen fast 15.000 Unterschriften von Hundehaltern erhalten hat. Mit ihrem OFFENEN BRIEF an die Landtagsklubs wollen die TIERFREUNDE ÖSTERREICH einen konstruktiven Dialog starten, der faire Lösungen für alle Beteiligten hervorbringt. "Es ist höchste Zeit für Österreich, die Hundesteuer neu zu überdenken, zumal es sie nur noch in Namibia und zwei weiteren Ländern weltweit gibt", betont Dr. Goschler. Den OFFENEN BRIEF gibt es zum freien Download unter:

www.tierfreunde.org/offenerbrief

An Hundehalter appellieren die TIERFREUNDE ÖSTERREICH, die Initiative zur Abschaffung der Hundesteuer unter www.stoppt-die-hundesteuer.at zu unterschreiben.

Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH sind Österreichs Club für Haustierhalter. Sie kämpfen in Initiativen & Projekten für die Anliegen von Haustierbesitzern und bieten eine attraktive Servicemitgliedschaft mit umfassenden Leistungen und vielen Vorteilen. www.tierfreunde.org

