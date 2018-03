StR Oxonitsch ehrte fünf honorige Persönlichkeiten

Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an Marina Jahn, Dipl.-Päd. Josef Reichmayr, Prof. Dr. Gerhard Scheidl, Dr. Günther Steindl und FH-Prof. Dr. Heinz Wilfing

Wien (OTS) - Bildungs- und Sportstadtrat Christian Oxonitsch überreichte heute, Dienstag, die Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien an fünf honorige Persönlichkeiten. "Ich freue mich persönlich und vor allem auch als Wiener Bildungsstadtrat Marina Jahn, Josef Reichmayr, Gerhard Scheidl, Günther Steindl und und Heinz Wilfing für Ihr Engagement und Ihre Visionen in den Bereichen Bildung, Pädagogik und Schulentwicklung auszeichnen zu dürfen."

Engagement für volksbildnerische und ethische Entwicklung

Marina Jahn, Vizepräsidentin der Österreichischen Buddhistischen Religionsgemeinschaft, wurde für ihr Engagement um die volksbildnerische und ethische Entwicklung in der österreichischen Gesellschaft mit der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien geehrt. Marina Jahn wurde 1947 in Wien geboren. Nach einem Jahr in den USA und Kanada war sie nach ihrer Rückkehr bei der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika beschäftig. Seit 1994 ist Jahn aktives Mitglied der Österreichischen Buddhistischen Religionsgemeinschaft und präsentiert die Grundlagen des Buddhismus für alle Schulstufen und in Volkshochschulen.

Visionen zu Pädagogik und Schulentwicklung

Für seine Initiativen auf dem Gebiet der Pädagogik und Schulentwicklung wurde Oberschulrat Dipl.-Päd. Josef Reichmayr, Leiter der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau (ILB), mit der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien ausgezeichnet. Josef Reichmayr ist engagierter Schulleiter und hat gleichzeitig - etwa mit der Weiterentwicklung der ILB zu einer gemeinsamen Schule der Sechs- bis Vierzehnjährigen - Visionen für sinnvolle Entwicklungen zum Thema Schulentwicklung umgesetzt.

Informatik- und Medienbildung

Prof. Dr. Gerhard Scheidl erhielt die Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien vor allem für seinen Beitrag zur Professionalisierung der LehrerInnenbildung und zur Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschule in Wien. 1985 gründete Gerhard Scheidl, damals noch als Hauptschullehrer tätig, den ersten Schulversuch Informatik in Wien und war in Folge an der Lehrplanentwicklung des Fachgegenstandes Informatik maßgeblich beteiligt. Als Leiter des Zentrums für Medienbildung widmete er sich vor allem den Aufgabenbereichen Medienbildung in der LehrerInnenausbildung, der Fort- und Weiterbildung sowie der hochschulinternen Fortbildung.

Sozialpädagogisches Fachwissen

Mit der Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien gewürdigt wurde auch Dr. Günther Steindl. Der ehemalige Leiter des Internates Brigittenau, hatte erstmals im Schuljahr 1990/91 in Wien eine "integrative Nachmittagsbetreuung" für SchülerInnen der ersten Mittelstufenintegrationsklasse Wiens für behinderte und nichtbehinderte Kinder der Hauptschule Stromstraße angeboten. Das Wohl der ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen war ihm stets das wichtigste Anliegen. Günther Steindl wurde insbesondere für sein Engagement und sein sozialpädagogisches Fachwissen geehrt.

Sozialarbeit im städtischen Raum

FH-Prof. Dr. Heinz Wilfing, Studiengangsleiter der Fachhochschule FH Campus Wien, wurde für seine pädagogischen Leistungen die Otto-Glöckel-Medaille der Stadt Wien verliehen. Heinz Wilfing war wesentlich am Aufbau drogentherapeutischer Einrichtungen wie etwa dem "Ganslwirt" beteiligt. Aufgrund seiner Leistungen wurde er Leiter der "Zentralstelle für Suchtkrankenhilfe". Im Jahr 2002 übernahm der Geehrte die Studiengangsleitung des Fachhochschulstudiengangs "Sozialarbeit im städtischen Raum" an der Fachhochschule Campus Wien. Im Jahr 2005 wurde sein Engagement bereits mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich gewürdigt.

