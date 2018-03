Blecha und Wohlmuth gratulieren Todt zum Vorsitz der SPÖ-Bundesratsfraktion

Wichtiger Vertreter für die Anliegen von Senioren im Parlament

Wien (OTS/SK) - Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha und Pensionistenverbands-Generalsekretär Andreas Wohlmuth gratulieren Reinhard Todt herzlich zur Wahl zum Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion im Bundesrat. Todt, der neben Wohlmuth als Generalsekretär für den Pensionistenverband aktiv ist, nimmt eine wichtige Funktion wahr: "Im Parlament fallen viele entscheidende Beschlüsse, die sich auf das Leben von Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich auswirken. Es ist wichtig, hier engagierte Vertreter zu haben, die ein besonderes Augenmerk auf die Anliegen der älteren Generation legen", so Wohlmuth am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Blecha ergänzt: "Jüngste Beispiele zeigen, wie wichtig der Einsatz im Parlament ist: So wurden etwa gravierende Verbesserungen beim erhöhten Pensionistenabsetzbetrag beschlossen, und gerade erst wurde eine wichtige Petition gegen die rückwirkende Besteuerung deutscher Rentenbezüge eingereicht." Blecha, Wohlmuth und der gesamte Pensionistenverband wünschen Bundesrat Reinhard Todt alles Gute in seiner neuen Funktion und bedanken sich für seinen großen Einsatz. (Schluss) bj/mp

