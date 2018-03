FP-Gudenus: Nächster Volksbefragungs-Bauchfleck von Bürgermeister Häupl

Durch geringe Beteiligung kostete jede Stimme die Steuer- und Gebührenzahler mehr als 20 Euro

Wien (OTS/fpd) - 337.834 Wiener oder 29,46 Prozent der Stimmberechtigten haben bis jetzt an der rot-grünen Pflanz-Befragung teilgenommen. "Sozialisten und Grüne haben also weit weniger als jeden zweiten ihrer Wähler von 2010 davon überzeugen können, hinzugehen", rechnet Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus vor, "dass die Verlierer-Koalition das als Erfolg verkaufen will, ist erbärmlich. Dazu kommt, dass etwa zehn Prozent der abgegebenen Stimmen ungültig waren, was als Protest gegen diesen Missbrauch der direkten Demokratie durch die Wiener SPÖ und ihr grünes Anhängsel zu werten ist." Gudenus erinnert an die sinnvollen Fragen in den Bezirke Hietzing und Währing, die jeweils deutlich mehr als 50 Prozent der Bürger zur Teilnahme animiert haben.

Sieben Millionen Euro war Häupl & Co. die Frotzelei der Wiener wert. "Das sind bei 337.834 Teilnehmern mehr als 20 Euro pro Stimme", so Gudenus, "aber dafür hat Rot-Grün den Heizkostenzuschuss, der insgesamt sechs Millionen gekostet hat, gestrichen. Da sieht man, wie unsozial diese Verlierer-Koalition ist."

Mit seinem Missbrauch der direkten Demokratie habe Häupl erneut Schiffbruch erlitten. Gudenus: "Bei der vergangenen Wiener Volksbefragung 2010 hat er nur unter höchst dubiosen Umständen eine Beteiligung von knapp 36 Prozent zustande gebracht. 100.000 Stimmen sind erst in der Nachfrist eingetrudelt. Das ist eine undemokratische Spezialität des Wiener Volksbefragungsgesetzes, die der Manipulation Tür und Tor öffnet und darum etwa im Bund längst abgeschafft worden ist." Bei der von Häupl aufgezwungenen Söldnerheer-Abstimmung habe es in Wien die geringste Beteiligung gegeben. Sogar im schwarzen Niederösterreich haben mehr Bürger für die Häupl-Variante votiert als in "seinem" Land. Gudenus fragt: "Wie viele Ohrfeigen müssen die Bürger diesem völlig abgehobenen Bürgermeister noch verpassen bis er umdenkt?"

Die aktuellen Ergebnisse der Befragung seien eindeutig gegen die Häupl-SPÖ gerichtet: "Häupls völlig unfinanzierbares Protz-Projekt Olympische Sommerspiele ist bei den Bürgern glatt durchgefallen. Auch in Sachen Privatisierung haben die Wienerinnen und Wiener mit der SPÖ, die ja schon alles privatisiert hat, was es zu privatisieren gab, Klartext gesprochen. Wir werden in der nächsten Gemeinderatssitzung Anträge einbringen, um wesentliche ausgelagerte Bereiche, etwa Sozialwesen, Gesundheit oder Jugendbetreuung, wieder in den Magistrat einzugliedern."

Gudenus resümiert: "Was von dieser Frotzel-Befragung übrigbleibt ist:

Wien lässt sich nicht pflanzen! Häupl ist schon längst ablösereif. Klarer als durch das desaströse Ergebnis dieser Placebo-Befragung können ihm das die Bürger vor der nächsten Wahl 2015 nicht vermitteln." (Schluss)

