Karas: Schuldenländer können nun unter Quarantäne gestellt werden

EU-Parlamentsvizepräsident begrüßt Beschluss von neuen Regeln für die Budgets der EU-Mitgliedstaaten

Straßburg, 12. März 2013 (OTS) "Künftig können marode Schuldenländer in der EU unter Quarantäne gestellt werden, damit sie andere nicht anstecken und verstärkt beobachtet werden können. Damit können auch gemeinsam die notwendigen Reformen in Angriff genommen werden", erklärt der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, den heutigen Beschluss des sogenannten "Two Packs" im Parlament. "Dieses Gesetzespaket umfasst noch nicht alles, was notwendig ist. Aber es ist der nächste, wichtige Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen Haushaltspolitik in der EU", so Karas. "Alle Instrumente, die zur Steuerung der gemeinsamen Währung notwendig sind, gehören in die Hände der EU", so der Parlamentsvize. ****

Das Paket, das aus zwei Gesetzen besteht, verbessert die Mitsprache der Gemeinschaft bei der Erstellung der Budgets der einzelnen Mitgliedstaaten. In Zukunft können etwa Länder, die in einen Schuldenstrudel zu geraten drohen, unter verstärkte Beobachtung der Kommission gestellt werden. Dann müssen sie ihre finanzielle Situation offenlegen, Notfallmaßnahmen ergreifen und unterliegen strengeren Informationspflichten. Das zweite Gesetz sieht eine Synchronisierung der Budget-Zyklen der Mitgliedstaaten vor. Die EU-Kommission bekommt das Recht, Mitgliedstaaten zur Vorlage eines neuen Budgetentwurfs zu verpflichten, wenn der ursprüngliche zu stark von den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakt abweicht.

