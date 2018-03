Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im April 2013: Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

3. Landstraße

13. April: Kindermarathon

ab 13 Uhr wird mit der Landstraßer Stimmungsmeile der Coca Cola Run 4.2 gefeiert. Action gibt es in der Fußgängerzone vor W3 Thalia und Wien Mitte The Mall. Um 17 Uhr fällt der Startschuss zum Vienna City Marathon-Kinderlauf in der Landstraßer Hauptstraße, Höhe Herz Jesu Spital.

6. Mariahilf

2. bis 9. April: Eine verrückte Woche in Gumpendorf

Die Kaufleute in Gumpendorf bieten spezielle Produkte um 24% günstiger an!

Alle teilnehmenden Betriebe erkennen Sie am entsprechenden Plakat!

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

5., 12., 19., 26. April: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

12. Meidling

Meidlinger Markt

ab dem 22. April: Aktionswochen - Spargel- & Frühlingsgemüse

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

14. April: Vienna City Marathon 2013 rund um die Reindorfgasse Die Kaufleute der Reindorfgasse und das Wiener Einkaufsstraßen-Management betreiben während des Vienna City Marathons eine Anfeuerungs-Motivations-Station. Mit dabei: eine Cheerleadergruppe, die alle LäuferInnen anfeuert. Bilder gibt's dann unter www.einkaufsstrassen.at zu bestaunen.

29. April: Maibaumaufstellen in der Reindorfgasse

Die Kaufleute der Reindorfgasse stellen um 10 Uhr den Maibaum für das Reindorfer Straßenfest auf.

30. April: Maibaumfest

Die Kaufleute "rund um die Reindorfgasse" und die Pfarre Reindorf feiern das Maifest am Kirchenplatz. Mit Volksmusik und flotten Brauchtumsvereinen wird in den Mai getanzt. Lebkuchen, Bier und Grillhühner verwöhnen BesucherInnen.

16. Ottakring

3., 10., 17. und 24. April: Der Nachtwächter in Alt Ottakring Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Touren (Tour I am 3. und 24. April, Treffpunkt Kornhäusl-Villa, Tour II am 10. April, Treffpunkt Matteottiplatz, Tour III am 17. April, Treffpunkt Wattgasse 9-11, jeweils um 18:30 Uhr). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

Brunnenmarkt

ab dem 22. April: Aktionswochen - Spargel- & Frühlingsgemüse

25. und 26. April: Frühlingsmarkt in der Thaliastraße

Vom Gürtel bis Wurlitzergasse präsentieren Geschäfte ihre Waren. Am Hofferplatz gibt es am Nachmittag ein Spielezelt mit den Wiener Kinderfreunden und am Schuhmeier Platz findet am Freitag das zweite "Giro d'Thalia" statt. Der/die schnellste Radler/in gewinnt ein Bike. Die Stockerauer Schützenkapelle sorgt am Freitagnachmittag für Stimmung.

18. Währing

8. bis 20. April: Trend- und Modewochen in Währing

Die teilnehmenden Betriebe des Währinger Wirtschaftsvereins, des Wirtschafts- und Kulturvereins Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse stehen unter dem Motto "Trends und Mode". Sie verwöhnen mit kleinen Aufmerksamkeiten, speziellen Rabatten und Angeboten.

26. April: Pflanzentauschbörse

Die Kaufleute der Währinger Straße laden ein, mit Hobbygärtnern Pflanzen zu tauschen und Tipps und Tricks von Profis zu bekommen. Außerdem kann man sich beim "Kompost-Bus" der Stadt Wien gratis besten Wiener Kompost mitnehmen uvm.

19. Döbling

3., 10., 17., 24. April: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer mittwochvormittags in der Gatterburggasse!

20. April: Frühlingsflohmarkt in der Obkirchergasse

Der Frühlingsflohmarkt mit Musik findet von 9 bis 18 Uhr im gesamten Bereich Obkirchergasse/Sonnbergplatz statt. Die BesucherInnen erwarten hunderte private Verkaufsstände und kulinarische Köstlichkeiten der ansässigen Kaufleute.

20. Brigittenau

20. April: Aktion ab 20ten im 20ten

KundInnen des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz erwartet nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures! Sondern an jedem 20ten im 20ten bekommen Sie in den Mitgliedsbetrieben "Süßes oder Saures" zu Ihrem Einkauf!

Hannovermarkt

ab dem 22. April: Aktionswochen - Spargel- & Frühlingsgemüse

21. Floridsdorf

Floridsdorfer Markt

ab dem 22. April: Aktionswochen - Spargel- & Frühlingsgemüse

22. Donaustadt

Stadlau

12., 24. April: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat von 10 bis 16 Uhr gibt's Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm

27. April: Restlfestl

Der Flohmarkt mit Musik der Stadlauer Kaufleute, das "Restlfestl", findet von 8 bis 13 Uhr im Stadlauer Park ("Am Bahnhof", zwischen altem Bahnhof und Post) statt. Außerdem gibt es Kunstausstellungen, Kulinarisches, Musik, Informationen und vieles mehr.

30. April: Maibaumaufstellen in Kaisermühlen

ab 13 Uhr Maibaumaufstellung beim Goethehof

