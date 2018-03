Stronach/Lugar: Rassismus, Antisemitismus und Menschenverachtung dürfen nie mehr wiederkehren

Wien (OTS) - "Wir müssen aus der Vergangenheit die richtigen Lehren ziehen. Rassismus, Antisemitismus und Menschenverachtung dürfen nie mehr wiederkehren", mahnt Team Stronach Obmannstellvertreter Robert Lugar anlässlich des 75. Jahrestags des Anschlusses Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland. Unterschiedliche Ansichten -ob in der Politik oder im täglichen Leben - dürfen nicht dazu führen, dass Gräben aufbrechen. Denn nur gemeinsam, nur durch ein friedvolles Miteinander können unsere Freiheit und Demokratie weiterhin als Garant für ein sicheres Leben bestehen bleiben", so Lugar.

