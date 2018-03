BZÖ-Bucher: Kurt Scheuch muss gehen!

Wo bleibt Machtwort Straches?

Klagenfurt (OTS) - "Jetzt schlägt es aber wirklich Dreizehn, dass jener der für die größten Wahlverluste einer Partei bei einer Landtagswahl in der Geschichte Verantwortliche mit einem Mandat im Bundesrat belohnt werden soll. Der Postenschacher und die Mandatshehlerei in der FPK und der FPÖ treiben immer absurdere Blüten. Für die Wählerinnen und Wähler wird damit aber auch klar, dass die FPÖ längst zu einer Altpartei geworden ist und sich von Rot und Schwarz durch nichts unterscheidet." Das sagt BZÖ-Bündnisobmann Josef Bucher in einer Stellungnahme zu einer Medienmeldung, wonach Kurt Scheuch für die FPK in den Bundesrat gehen soll.

"Spätestens jetzt ist ein Machtwort Straches gefordert. Denn ein Bundesrat Scheuch bedeutet, dass dieser auch in der freiheitlichen Parlamentsfraktion Platz nehmen wird. Die Wählerinnen und Wähler haben aber klar gemacht: Scheuch muss gehen! Tut er das nicht, haben die Blauen und Strache den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verspielt", so Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ Kärnten - Pressestelle