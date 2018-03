Theater an der Wien: International Opera Awards 2013

Das neue Opernhaus in der Kategorie "Opera Company" nominiert

Wien (OTS) - Am 22.April 2013 werden erstmals die International Opera Awards 2013 in London verliehen. Unter den Finalisten in 23 Kategorien findet sich auch das Theater an der Wien, ein Unternehmen der Wien Holding. Das Theater an der Wien ist gemeinsam mit der Oper Frankfurt, der Opera National de Lyon, der Staatsoper Stuttgart und dem Stanislavsky Music Theatre Moscow in der Kategorie "Opera Company" nominiert. Die Verleihung des Preises findet in London, im Hilton Park Lane statt.

Stolz und Freude herrscht auch bei Wien Holding Geschäftsführer Peter Hanke: "Das Theater an der Wien ist ein Haus von Weltformat und eines der innovativsten Opernhäuser der Welt. Die Nominierung freut uns ganz besonders, denn sie bestätigt das Konzept des Hauses und seine Qualität auf höchstem internationalem Niveau. Wir sind stolz darauf, mit weiteren international hochkarätigen Mitbewerbern bei den ersten International Opera Awards 2013 antreten zu können."

Theater an der Wien - ein Opernhaus am Puls der Zeit

Es ist nicht irgendein Theater, sondern das Haus, das Emanuel Schikaneder, vielseitiges Genie, Schauspieler, Organisationstalent und vor allem Librettist der Zauberflöte, 1801 im Geiste Mozarts in Wien erbauen ließ.

Seit dem Jahr 2006 ist das Theater an der Wien wieder Wiens jüngstes Opernhaus und damit zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Als ganzjährig bespieltes Stagione-Opernhaus eröffnet das Theater an der Wien eine neue, eigenständige Kategorie im anspruchsvollen Wiener Kulturbetrieb. Zwölf Monate im Jahr - mit monatlich einer Premiere -wird Oper im Stagione-System gespielt: Das bedeutet gleich bleibende Besetzung von der ersten bis zur letzten Vorstellung und damit kontinuierliche Qualität auf höchstem internationalen Niveau.

Der moderne, offene Zugang zum Musiktheater durch Programm, Bespielung und Künstler wird durch das Haus selbst, seine Architektur und lebendige Lage betont. Ambiente und Materialien, intime Atmosphäre und ideale Akustik im historischen Theater animieren zum Öffnen der Sinne für das Schöne. Das Theater an der Wien stellt bewusst einen wechselseitigen Bezug zu seiner lebendigen Umgebung am Naschmarkt und zur jungen Kulturszene rund um das Schleifmühlviertel her.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding - Konzernsprecher

Telefon: 01 408 25 69-21

Mobil: 0664 82 68 216

E-Mail: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at



Renate Klinger

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Wien Holding

Telefon: 01 408 25 69-66

Mobil: 0676 47 57 143

E-Mail: r.klinger @ wienholding.at



Sabine Seisenbacher

Pressebüro Theater an der Wien

Corporate Communications / Vereinigte Bühnen Wien GmbH

Telefon: 01 588 30-661

E-Mail: presse @ theater-wien.at

www.theater-wien.at