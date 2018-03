Ausbau des Jugendgästehauses Sallingstadt

Bohuslav: Stärken den Jugendtourismus im Waldviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - Wie jetzt auf Initiative von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav beschlossen wurde, unterstützt das Land Niederösterreich den Ausbau des Jugendgästehauses Sallingstadt aus Mitteln der ecoplus-Regionalförderung. Speziell von den Modernisierungsmaßnahmen betroffen ist dabei der Gastronomiebereich, konkret geht es um die Erweiterung des Wirtshauses und des Speiseraumes, außerdem sind Sanierungsarbeiten an der Fassade vorgesehen. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 107.000 Euro.

"Mit diesen Maßnahmen stärken wir den Jugendtourismus im Waldviertel, der in der touristischen Positionierung der Region festgeschrieben ist. Mit gutem Grund, denn die Jugendlichen sind unsere Stammkunden von morgen. Gemeinsam mit der Destination Waldviertel investieren wir laufend in die Qualität der Angebote und pflegen gleichzeitig das Image als Natur- und Gesundheitsdestination", hält dazu Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav fest.

Das Jugendgästehaus Sallingstadt ist seit 1983 in Betrieb. In den Jahren 2006 und 2010 wurde das Haus in zwei Modernisierungsetappen mit Unterstützung der ecoplus- Regionalförderung ausgebaut, damals standen Adaptierungsarbeiten der Außenbereiche, des Parkplatzes, des Aufenthaltsraums, der Heizungsanlage sowie eine Erneuerung der Zimmereinrichtungen am Programm. Insgesamt wurden seitens des Landes Niederösterreich für diese beiden Etappen über 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Jugendgästehaus Sallingstadt beschäftigt insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Voll- und Teilzeitbereich und ist ein Mitglied der ARGE Jugendtourismus im Waldviertel. Unter dem Motto "Spaß, Kreativität und Abenteuer auf der Bühne Sallingstadt" spricht das Gästehaus vor allem Schulen, Pfadfindergruppen, Pfarren und Jugendgruppen an. Im Jahr 2012 wurden im Jugendgästehaus Sallingstadt über 8.600 Nächtigungen verzeichnet.

Nähere Informationen: ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk