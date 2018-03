Premiere des ersten Schedler Music Summit - ein mehr als gelungener Einstand!

Joey Kelly und viele andere Stars waren begeistert

Steeg (OTS) - Am letzten Wochenende gaben im beschaulichen Lechtal in Tirol über 20 europäische Songwriter im Rahmen des ersten Schedler Music Summit beim Pop und Schlager Songwritercamp, das in dieser Weise einzigartig ist, eine mehr als hörenswerte Probe ihres Talents ab. In 7 Teams wurde in urigen Locations in Steeg und Warth am Arlberg inmitten der Alpen komponiert und produziert, was das Zeug hält.

Die Vorgabe war, innerhalb eines Tages nach diversen Vorgaben von Schedler Music, andererseits für diverse Acts, die gerade Songs suchen, Kompositionen anzuliefern. Der kreative Part bestand unter anderem darin, dass sich die Songwriter in den Teams teilweise fremd waren und hier interessante neue Konstellationen entstanden sind.

Freitagabend wurden einige der Resultate - insgesamt 15 neue Songs - einer illustren und begeisterten Schar aus anwesenden Verlegern, Plattenfirmenbossen und Produzenten aus ganz Europa präsentiert und live performt.

Samstags untertags wurde der sportliche Teil unter dem Titel "Snow und Fun" eingeläutet, die Kreativen hatten die Gelegenheit ihren Lieblingswintersportarten nachzugehen und sich für das musikalische Summit-Finale am Abend zu erholen. Die Highlights waren neben einem Vortrag von Joey Kelly ("Wie erreiche ich mein Ziel") die Präsentation des Films "Mount St. Elias", bei dem u.a. Filmkomponist Andi Frei und der Haupdarsteller Axel Naglich Frage und Antwort standen.

Mit einem Kulturmix aus Schuhplattlerauftritt, Live Acts von Beatboxer Fii, Cris Cosmo, The Monroes und DJ Amato endete das Summit.

Begeisterte Teilnehmer und ein mehr als zufriedenes Veranstalterteam freuen sich schon auf das Summit 2014, das Rudi Schedler und seine Mannschaft schon jetzt vorbereiten.

Weitere Bilder unter:

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3829

http://www.apa-fotoservice.at/galerie/3830

