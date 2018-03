Rübig: 40%-ige Mittelkürzung gefährdet Energiewende in Europa

EU-Parlament beschließt Ausbaupläne für transeuropäische Energienetze

Straßburg, 12. März 2013 (OTS) Eine Gefahr für die Energiewende in Europa sieht der Energiesprecher der ÖVP im EU-Parlament, Paul Rübig, in den geplanten Kürzungen der Mittel für den Ausbau der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur: "Europas Energieversorgung wird nur dann effizienter, erneuerbarer, unabhängiger und kostengünstiger, wenn wir die Energienetze besser ausbauen und miteinander verknüpfen. Mehr erneuerbare Energie bedeutet mehr dezentrale Energieerzeugung. Das ist nur möglich bei besserer Vernetzung", so der Europaabgeordnete heute anlässlich des Beschlusses der Ausbaupläne für die transeuropäischen Energienetze im EU-Parlament. ****

Deshalb sei der Vorschlag des letzten EU-Gipfels, die für den Energieinfrastrukturausbau vorgesehenen Mittel von 9,1 auf 5,1 Milliarden Euro zu kürzen, "nicht zeitgemäß", so Rübig. "Wer eine Energiewende in Europa will, darf die Mittel für den Netzausbau nicht um mehr als 40 Prozent kürzen, betont der EU-Parlamentarier.

Die heute im EU-Parlament beschlossene Verordnung legt neue Leitlinien für den Ausbau der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur fest. Es soll sichergestellt werden, dass die Netze kompatibel sind, der Energiebinnenmarkt in der EU gestärkt wird, Energie kostengünstig bleibt und erneuerbare Energien besser in die Netze eingespeist werden können. Dazu werden u.a. zwölf transeuropäische Korridore ausgewiesen, die vorrangig ausgebaut werden sollen. Außerdem werden Genehmigungsverfahren gestrafft und der ordnungspolitische Rahmen für die Projektentwicklung vereinfacht.

