Daily News und MyCityWay gehen Partnerschaft ein: Daily News Mobile-App ab heute, den 11. März 2013 verfügbar

(PRN) - - Mit der App erweitert Daily News sein Angebot - Kombination der erstklassigen Städte- und Erlebnisführer von MyCityWay mit der Weltklasse-Nachrichtenberichterstattung der Daily News

New York (ots/PRNewswire) - Die Daily News, die größte und meistgelesene Zeitung der Metropolregion New York und Betreiber der siebtgrößten Nachrichtenwebsite der gesamten Vereinigten Staaten, bringt in Zusammenarbeit mit MyCityWay die Daily News Mobile-App auf den Markt. Das Mobilfunkinformations-und Technologieunternehmen entwickelt individuelle mobile Benutzeroberflächen und Apps, die Menschen bei ihren täglichen Gewohnheiten in der Stadt begleiten.

Neben redaktionellen Inhalten der Daily News wird die App auch Informationen aus den charakteristischen Städteführern von MyCityWay enthalten, sodass Lesern die relevantesten Lokalinformationen in Form eines individualisierten und interaktiven Echtzeit-Erlebnisses präsentiert werden.

Die intelligente Lokalplattform von MyCityWay, die bereits in Fahrzeugen mit BMW DriveNow sowie bei Großveranstaltungen wie der Thanksgiving-Day-Parade von Macy's zum Einsatz kam, wird somit erstmals in das Angebot eines US-amerikanischen Medienhauses integriert. Darüber hinaus ist dies auch das allererste Mal, dass eine US-amerikanische Zeitung mit einem Unternehmen für Mobilfunktechnologie kooperiert, um ein umfassendes lokales Informationserlebnis für Mobilgeräte anzubieten.

"Die Daily News hat gerade erst den Editor & Publisher-Preis in der Kategorie beste Mobil-Website erhalten. Nun erweitern wir unser mobiles Angebot mit einer App, die nicht nur Zugriff auf hervorragende Inhalte bietet, sondern New Yorkern wie auch Besuchern der Stadt mit standortbasierten Diensten und Informationen in Echtzeit einen riesigen Mehrwert bietet", so Bill Holiber, der Präsident und CEO der Daily News. "Außerdem ergeben sich hierbei beträchtliche neue Chancen für Werbekunden, die dazu beitragen können, Menschen bei wichtigen Entscheidungen zu beeinflussen. Mit der Möglichkeit, Inhalte spezifisch anzupassen und dabei auf mehrere Zehntausend Läden, Örtlichkeiten und Dienste zuzugreifen, stößt die App in Sachen Personalisierung und Relevanz für Kunden in völlig neue Sphären vor. Vom nächstgelegenen WLAN-Hotspot bis zum speziellen Lebensmittelladen - ab sofort finden Nutzer wirklich alles in Sekundenschnelle", so Holiber weiter.

"Der Informationskonsum entwickelt sich von einem plattformzentrierten Modell zunehmend in ein benutzerzentriertes Modell. Vorausblickende Medienunternehmen wie die Daily News konzentrieren sich deshalb darauf, über immer eingeschaltete Mobilfunkgeräte an den täglichen Gewohnheiten ihrer Leser (über Nachrichten hinaus) aktiv teilzuhaben", so Puneet Mehta, Mitgründer und CEO von MyCityWay. "Durch die Entwicklung eines umfassend individualisierten Erlebnisses auf der MyCityWay-Plattform kann die Daily News Benutzern immer die relevantesten Inhalte liefern - und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und schließlich ergibt sich auch ein echter Mehrwert für lokale Werbekunden, denn durch die Verbindung mit der passenden Zielgruppe können sie ihre Geschäfte gezielt ankurbeln. Wir freuen uns darauf, dass Partner aus aller Welt mithilfe unserer Plattform der Enterprise-Klasse ansprechende Benutzererlebnisse kreieren."

Die umfangreiche Daily News Mobile-App für iOS und Android ist als kostenloser Download auf der Website der Daily News

erhältlich. Sie enthält

umfassende redaktionelle Inhalte - neben landesweiter und lokaler Nachrichtenberichterstattung auch einen Sport- und Unterhaltungsteil sowie Fotogalerien.

In die App wurde auch ein QR-Code-Reader integriert, der Benutzer zur Interaktion mit Werbekunden ermutigen soll. Über die Printversion der Zeitung können sie außerdem direkt auf redaktionelle Nachrichteninhalte sowie Video- und Fotogalerien zugreifen.

Die App ermöglicht Werbekunden, ihre Werbeangebote mittels Geotargeting über die App gezielt zu steuern. Auf Basis seiner erfolgreichen Städteführer-Apps bietet MyCityWay neben noch umfangreicheren Informationsangeboten auch ein wirklich umfassendes lokales Erlebnis, das relevante Echtzeit-Informationen über die Verkehrslage, den Nahverkehr, das Wetter sowie Restaurants, Veranstaltungen und noch viel mehr bereithält.

Die Daily News Mobile-App bietet Werbekunden und Sponsoren völlig neue Möglichkeiten, Millionen von Verbrauchern zu erreichen. Sie baut den bereits signifikanten Mobilfunk-Umsatz nochmals aus und bietet äußerst zielgenaue Werbemöglichkeiten für Lokalunternehmen und große Markenanbieter. Dabei beruht sie auf einer Kombination aus Leserinteressen und situationsbezogenen Faktoren, wozu neben vielen weiteren Faktoren beispielsweise auch der jeweilige Standort, Absichten sowie erlernte Verhaltensweisen zählen.

"Die App bietet unserem Publikum Zugang zu einer umfassenden und stets aktuellen Auswahl äußerst nützlicher Informationen und Werbekunden zudem die Möglichkeit, Verbraucher mithilfe von geografischem und kategorisiertem Targeting auf völlig neue Art und Weise anzusprechen", so Steve Lynas, SVP des Digitalbereichs der Daily News. "Wir haben eine starke Publikumsbindung verzeichnet und bieten in einem noch überzeugenderen Format jetzt noch wertvollere Informationen über New York an. Dies ist etwas, was Leser bei ihren tagtäglichen Entscheidungen begleiten kann und sie auf dynamische Art und Weise mit Werbekunden und Spezialangeboten verbindet", so Lynas weiter.

Informationen zur Daily News de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2b14034fDie Daily News ist die größte und meistgelesene Zeitung der Metropolregion von New York City und die größte Boulevard-Nachrichtenwebsite von ganz New York. Die 1919 gegründete Zeitung Daily News hat für herausragende journalistische Leistungen bereits 10 Pulitzer-Preise erhalten. Die Daily News ist die fünftgrößte Tageszeitung und die achtgrößte Sonntagszeitung der Vereinigten Staaten und verfügt über das größte kombinierte Print-und Onlinepublikum aller Großstadtzeitungen des Landes. DailyNewsAmerica.com ist die siebtgrößte Nachrichtenwebsite auf dem hart umkämpften Markt der Vereinigten Staaten. New Yorks Heimatzeitung ist auch als Tablet-App sowie auf Blackberry-, iPhone- und Android-Mobilgeräten erhältlich. Sie verfügt über die sechsthöchste tägliche und die fünfthöchste sonntägliche Digitalauflage aller Zeitungen des Landes.

Informationen zu MyCityWay de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@2ee54da1MyCityWay ist ein in New York City ansässiges Unternehmen für Mobilfunktechnologie, das umfassend individualisierte und lernfähige mobile Benutzeroberflächen und Apps entwickelt, die Anwohner und Besucher bei ihren täglichen Erlebnissen in der Stadt begleiten. Der App-Dienst des Unternehmens ist deutlich gewachsen und vernetzt heute Millionen von Verbrauchern in über 100 Städten der Welt. Die Mobilitätsplattform der Enterprise-Klasse von MyCityWay bietet großen Markenanbietern aus der Medienbranche, dem Automobilsektor, der Reise- und Bewirtungsbranche sowie der Veranstaltungsindustrie einzigartige Apps und zielgenaue Kundenbindung und Monetarisierung. Besuchen Sie unsere Website www.mycityway.com für nähere Informationen.

Kontakt: Emily Peck Marketingmanagerin, MyCityWay 212-367-0245

Web site: http://www.DailyNewsAmerica.com/