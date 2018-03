Kogler: Bundesregierung schützt ausländische Steuerbetrüger

Österreich kann nicht Steueroase für Steuervermeider, -hinterzieher und -betrüger bleiben

Wien (OTS) - Transparency International - Austrian Chapter schließt sich heute Vormittag in einer Aussendung der Kritik der Grünen an der Intransparenz des österreichischen Finanzplatzes an.

"Österreich blockiert seit Jahren mit seinem Veto in Brüssel den Abschluss des Betrugsbekämpfungsabkommens zwischen der EU und Steueroasen wie Schweiz oder Liechtenstein. Mit den Steuerabkommen zwischen Österreich und der Schweiz sowie Liechtenstein versucht die Regierung die gemeinsame EU-Politik zu unterlaufen und die Intransparenz einzuzementieren", stellt Werner Kogler, stv. Bundessprecher der Grünen fest.

Damit behindert unsere Finanzministerin die Finanzbehörden anderer Staaten, aber auch die eigenen Finanzämter, bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und der Eintreibung von hinterzogenen Steuern. Das Finanzministerium betreibt damit nichts anderes als Klientelpolitik für Steuerhinterzieher und positioniert den österreichischen Finanzplatz als sicheren Hafen für ausländische Steuerhinterzieher und Kriminelle.

"Das ist eine Politik, die nur einzelnen Banken, Steuerhinterziehern im großen Maßstab und Kriminellen nützt," sagt Kogler. Der Druck auf Österreich, diese wettbewerbsverzerrende und unsolidarische Politik aufzugeben, ist groß und er wird weiter wachsen.

Kogler: "Bundesministerin Fekter ist gut beraten, ihr Rückzugsgefecht aufzugeben. Österreichs Rolle als steuerpolitischer Trittbrettfahrer der Union ist auf Dauer unhaltbar. Diese Politik nützt nicht den Österreichern, sondern nur einer schmalen Steuerhinterzieherlobby."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at