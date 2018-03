WKÖ-Klacska: Aktuelle ISA-Studie zeigt deutlichen verkehrspolitischen Handlungsbedarf auf

Filzmaier: "Ergebnisse sind Appell in Richtung Politik" - Konjunkturentwicklung der Verkehrsbranchen, mit Ausnahme des Schienenverkehrs, durchwegs stabil

Wien (OTS/PWK144) - Für 98 Prozent der heimischen Unternehmer und Privatangestellten sind Verkehr und Logistik in Österreich wichtige Themen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle repräsentative Umfrage des Instituts für Strategieanalysen (ISA) im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Straßenverkehrsunternehmer Österreichs (AISÖ) zu "Wirtschaft, Verkehr und öffentlicher Meinung", die heute Dienstag vom Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Alexander Klacska, und ISA-Chef Peter Filzmaier präsentiert wurde. Im Zuge der Online-Erhebung wurden im Jänner und Februar dieses Jahres sowohl 600 Privatangestellte als auch 182 Unternehmer zu Ihrer Meinung rund um Verkehrs-Themen befragt. "97 Prozent der befragten Unternehmer und 92 Prozent der Privatangestellten sind demnach der Ansicht, dass eine gute Verkehrspolitik klar zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Österreich beiträgt", zeigt sich Klacska erfreut und sieht sich durch die Ergebnisse in seiner langjährigen Forderung nach einer umfassenden, offenen und lösungsorientierten Diskussion über alle Verkehrsträger bestätigt.

Auch für ISA-Chef Filzmaier zeigt die Umfrage einen klaren Handlungsauftrag an die heimische Politik: " Man traut der Politik -und zwar quer durch alle politischen Parteien - keine Sachkompetenz im Bereich Verkehr zu", kommentiert Filzmaier die Ergebnisse der Umfrage. Die erhobenen Kompetenzwerte der politischen Parteien liegen für Filzmaier erstaunlich tief: Nur null bis maximal sechs Prozent der Befragten halten die politischen Parteien in Verkehrsthemen für sehr kompetent. Für den Politikwissenschaftler ein klarer Appell an die politischen Akteure, sich dieses Themas - abseits der Wahlen -prioritär und auf einer Sachebene zuzuwenden. Die größten Probleme im Bereich Verkehr sehen Unternehmer, gemäß der Studie, beim Thema "Parken" und "Treibstoffpreise", bei den Privatangestellten steht der "öffentliche Verkehr" (Ausbau, Pünktlichkeit) bei den Problembereichen an oberster Stelle.

Konjunkturentwicklung stabil - Kostenbelastung ist Hauptproblem der Branche

Zur aktuellen Situation der Branche fasste Klacska die Ergebnisse des Konjunkturtest für das 1. Quartal 2013 zusammen: "Die Entwicklung der einzelnen Branchen zeigt sich - mit Ausnahme des Schienenverkehrs, der ein Minus von10 Prozent beim Transportaufkommen österreichischer Unternehmen verzeichnete - als durchgehend stabil, was Nachfrage, Geschäftslage, Investitionsfreudigkeit und Auftragsbestände betrifft." Mit 200.000 Mitarbeitern und 450.000 indirekt von Verkehr und Logistik betroffenen Österreichern sei die Verkehrsbranche ein wesentlicher Beschäftigungsfaktor für Österreich, unterstrich der WKÖ-Verkehrssprecher. Die dennoch verhaltenen Zukunftserwartungen der Unternehmer, was Beschäftigung betrifft, sieht er als Resultat der Unsicherheit, ausgelöst durch die allgemein fordernde Wirtschaftslage und die politische Situation mit immer wieder drohenden Kostensteigerungen. Die massiven Kostenbelastungen, denen unsere Unternehmen ausgesetzt sind, stellen ein großes Problem für die Branche dar", betonte Klacska.

Klacska: Wirkungsvollere Förderungen sollen Rückgang beim Fahrzeugbestand stoppen

Durchaus konstant entwickelten sich 2012 auch die Neugründungen in der Branche. Von den 1597 Unternehmen wurden mehr als die Hälfte im Güterbeförderungsgewerbe gegründet. Ein leichter Rückgang von 10,7 Prozent im Vergleich zu 2011 wurde bei den Neuzulassungen von Lkw über 3,5 Tonnen und Sattelzugmaschinen verzeichnet. Auch der Fahrzeugbestand insgesamt sank im Laufe des vergangenen Jahres leicht. "Hier muss mit wirkungsvolleren Investitionsförderungen -insbesondere bei der Umstellung auf schadstoffärmere Fahrzeuge -dringend entgegengewirkt werden", appellierte Klacska in Richtung der politischen Entscheidungsträger, "damit der Standort Österreich die Position als Logistikdrehscheibe Europas sichern kann". (ES)

