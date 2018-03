Zelisko Rotlichtüberwachung an Eisenbahnkreuzungen für mehr Verkehrssicherheit

Mödling (OTS) - Die Mödlinger Dr. techn. J. Zelisko GmbH rüstet seit über 50 Jahren Eisenbahnkreuzungen mit Sicherungstechnik aus. Nun bietet Zelisko Signalsysteme mit der Rotlichtüberwachung an Eisenbahnkreuzungen eine Lösung für noch mehr Verkehrssicherheit an.

An Eisenbahnkreuzungen, welche mit Halbschranken oder nur mit Lichtzeichen gesichert sind, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. So hat sich in Österreich die jährliche Anzahl an Unfällen mit Personenschaden an reinen Lichtzeichenanlagen mit zuletzt 34 seit 2008 mehr als verdoppelt. Gemäß Studien zur Verkehrssicherheit sinkt die Aufmerksamkeit der Kraftfahrzeuglenker ständig. Die Rotlichtüberwachung von Zelisko setzt genau hier an und unterstützt die Behörden bei der Überwachung der Verkehrssicherheit.

Nach über einem Jahr Probebetrieb an einem sehr unübersichtlichen, mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang in Allentsteig ist die Zelisko Rotlichtüberwachung nun bereit zum Serieneinsatz. Der Vorteil der von Zelisko angebotenen Lösung liegt darin, dass zwei mit Infrarot-Beleuchtung ausgestattete Kameras eingesetzt werden. Damit funktioniert die Überwachung auch bei Dunkelheit sowie schlechten Witterungsverhältnissen. Eine Übersichtskamera hat auch das Lichtzeichen im Fokus, die zweite Kamera erfasst das Kennzeichen des Fahrzeuges. Das patentierte System benötigt keine Verbindung zur Eisenbahnkreuzungssicherungsanlage und erkennt selbsttätig, wenn das Rotlicht beim Bahnübergang aktiv ist. Das Format der vom System gelieferten Daten gleicht jenem der Radarüberwachung und ermöglicht damit den einfachen Datenaustausch mit den Behörden.

Systeme zur Überwachung des Rotlichts an Eisenbahnkreuzungen werden daher derzeit verstärkt nachgefragt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Das Unternehmen

Die 1918 vom Techniker und Erfinder Dr. Josef Zelisko in Mödling gegründete Dr. techn. J. Zelisko GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Verkehrsmanagementsysteme, Messwandler sowie Signalsysteme für Schiene und Straße. Das Unternehmen mit Standorten in Mödling und Berlin beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und gehört zur Knorr-Bremse GmbH in Mödling und damit zum Knorr-Bremse Konzern, dem Weltmarktführer bei Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge.

