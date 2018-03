Reinhard Todt folgt Klug als Fraktionsvorsitzender der SPÖ-Bundesräte

Wien (OTS/SK) - Die sozialdemokratische Bundesratsfraktion hat einen neuen Vorsitzenden: Reinhard Todt, der seit 2001 dem Bundesrat angehört, wurde heute, Dienstag, zum Nachfolger von Gerald Klug gewählt, der gestern als Verteidigungs- und Sportminister angelobt wurde. Todt fungierte neben Monika Kemperle bisher schon als Stellvertreter Klugs in der SPÖ-Bundesratsfraktion. "Der Föderalismus ist ein Eckpfeiler unserer Demokratie und sichert die effiziente Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bundesrat agiert als Vermittler zwischen diesen Interessen. Mein Ziel ist es, den Föderalismus moderner und bürgernäher zu gestalten, sodass die Bürger direkt vor Ort davon profitieren", erklärte Todt nach seiner einstimmigen Wahl zum Vorsitzenden der SPÖ-Bundesratsfraktion. ****

Reinhard Todt, am 22. Jänner 1949 in St. Pantaleon geboren, hat eine Facharbeiterausbildung zum Maschinenschlosser und die Berufsreifeprüfung abgelegt. Todt engagiert sich schon seit früher Jugend für die Sozialdemokratie und war unter anderem Landesvorsitzender der Roten Falken Salzburg, Sektionsvorsitzender in der SPÖ-Simmering und von 1989 bis 2001 Bezirksrat in Wien Simmering.

Todt, der in Rosa Jochmann und Michael Häupl seine politischen Vorbilder sieht, machte schon früh die Politik zu seinem Beruf und war zwischen 1972 und 1975 Jugendsekretär in Salzburg, später Verbandssekretär der Sozialistischen Jugend, von 1988 bis 1998 Bezirkssekretär der SPÖ Simmering, ab 1998 leitender Sekretär der SPÖ-Wien und ist seit 2008 Generalsekretär des Pensionistenverbands Österreich. Privat ist Reinhard Todt verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. (Schluss) ah/sl/mp

