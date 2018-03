Regner: Two Pack eröffnet neue Chancen zur Krisenbewältigung

Sozialdemokraten verlangen Spielräume für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung und Wahrung der Tarifautonomie der Mitgliedstaaten

Wien (OTS/SK) - Heute, Dienstag, wurde im EU-Parlament über das sogenannte Two Pack abgestimmt, das gesetzliche Rahmenbedingungen für die strengere Kontrolle der Haushalte der EU-Mitgliedstaaten durch die Kommission vorgibt. "Das Two Pack eröffnet uns die Chance, neue Instrumente zur Krisenbekämpfung zu etablieren. Dem EU-Parlament ist es in den Verhandlungen mit dem Rat gelungen, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht nur zu einseitigen Haushaltskürzungen kommt, sondern dass darauf geachtet wird, Schritte einzuleiten, die zu mehr Solidarität in Europa beitragen", sagte die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner am Dienstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Besonderes Augenmerk wurde von Seiten des EU-Parlaments darauf gelegt, dass die Schulden gemeinschaftlich verwaltet werden und in diesem Zusammenhang ein Schuldentilgungsfonds eingerichtet wird. "Die Kommission hat zugesagt, eine Expertengruppe einzusetzen, die die Durchführbarkeit von Schuldentilgungsfonds und Euro-Bills überprüft. Im Gegensatz zu Eurobonds könnten diese kurzfristigen Staatsanleihen rasch umgesetzt werden, da keine Vertragsänderungen notwendig sind", erläuterte Regner.

Sie betonte, dass es den Sozialdemokraten gelungen sei, trotz der geforderten strengeren Haushaltsdisziplin, die Kommission zu verpflichten, Spielräume für Investitionen in Wachstum und Beschäftigung zu ermitteln. Ebenso müsse der Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung weiterverfolgt werden und es dürfe keinesfalls zu Eingriffen in die Tarifautonomie der Mitgliedstaaten kommen. "Die Kommission muss nun ihrer neuen Aufgabe mit besonderer Sorgfalt nachkommen und es muss darauf geachtet werden, dass die neuen Regeln auf sozial verantwortliche Weise eingesetzt werden. Es müssen endlich die Weichen gestellt werden, damit jene Staaten, die besonders unter der Wirtschaftskrise leiden, endlich wieder auf einen Wachstumspfad zurückgeführt werden können", sagte die Europaparlamentarierin abschließend. (Schluss) sn/mp

