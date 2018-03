FPK-gf. LPO Ragger: Kaffeesudlesen beenden

Derzeit kursieren haltlose Personalspekulationen

Klagenfurt (OTS) - Der geschäftsführende Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger tritt heute, Dienstag, gegen alle Personalspekulationen auf, welche verschiedene Medien in Bezug auf seine Partei verlautbaren. "Dieses Kaffeesudlesen sollte beendet werden. Die Medien mögen darauf warten, bis die Entscheidungen vorliegen", so Ragger. Im Fall der SPÖ und von Dr. Peter Kaiser, der ebenfalls noch keine Personalia bekannt gegeben hat, würden sich die Medien auch an diesen Grundsatz halten.

Unter Hinweis auf die Generalvollmacht, die ihm die zuständigen Gremien der FPK erteilt haben, sagte Ragger abschließend: "Alle Kandidaten der FPK, welche in Zukunft Funktionen einnehmen, werden zum gegebenen Zeitpunkt vorgestellt".

