SJ-Hanke: Wiener Volksbefragung - ein starkes Zeichen gegen Privatisierung!

Wien (OTS/SPW) - Erfreut zeigt sich die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Marina Hanke, über das vorläufige Ergebnis der Wiener Volksbefragung: "Schon jetzt kann man sagen, dass sich die Wienerinnen und Wiener eindeutig gegen Privatisierungen ausgesprochen haben."****

Das endgültige Ergebnis müsse man zwar noch abwarten, doch eine starke Veränderung erwartet Hanke nicht. "Öffentliche Versorgung hat in Wien Tradition - und die Bevölkerung weiß das zu schätzen!" Die Profitorientierung privater Anbieter würde dem Grundversorgungsgedanken widersprechen, der für öffentliche Leistungen notwendig ist. Daher dürfe es keine Experimente mit privaten Anbietern im öffentlichen Versorgungsbereich geben. "Auch wenn man glaubt durch den Verkauf an Private kurzfristig einen Gewinn machen zu können, wird es der Stadt in Zukunft noch teurer kommen und die Bevölkerung wird früher oder später Verschlechterungen zu spüren bekommen." Denn Einsparungen bei der Leistung seien notwendig für private Anbieter, um den eigenen Profit zu steigern, wie es bei vielen Beispielen in anderen Ländern erkennbar sei. Dadurch ergeben sich völlig widersprüchliche Interessen in der öffentlichen Versorgung:

"Private Unternehmen wollen möglichst wenig ausgeben und möglichst viel verdienen - die KundInnen wollen möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld. Nach der Logik privater Unternehmen ist es vollkommen unmöglich, sämtliche Leistungen in optimaler Qualität anzubieten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass alle ihre MitarbeiterInnen angemessene Arbeitsverträge haben, denn durch all das würde sich natürlich ihr Gewinn reduzieren und sie wären nicht mehr wettbewerbsfähig. Eine 'natürliche' Regulation von Angebot und Nachfrage, bei der am Ende alle das haben, was sie brauchen, gibt es nicht. Das ist ein neoliberaler Mythos. Privatisierung bedeutet Gewinn auf Kosten der Bevölkerung. Für uns als Sozialistische Jugend ist klar, dass bei der Versorgung das Interesse der Bevölkerung im Vordergrund stehen muss und nicht der Profit eines Unternehmens", erklärt Hanke.

Daher sei es notwendig, dass zumindest die öffentlichen Leistungen von Privatisierung verschont werden. Die Bevölkerung Wiens hat Privatisierungen nun auch bei der Volksbefragung eindeutig abgelehnt. "Dieses Ergebnis ist sehr wichtig für die Zukunft Wiens", meint Hanke abschließend. "Vor allem weil wir die Privatisierungs-Fans ab jetzt immer wieder daran erinnern werden." (Schluss)

