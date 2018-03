FCG Jugend Hungerländer: Durchfallquote mit Qualität in Lehre verbessern

Wien (OTS/FCG) - "Parallel zu der steigenden Durchfallquote bei Lehrabschlussprüfungen erzielen wir auch bei Pisa Tests schlechte Ergebnisse. Die österreichische Jugend ist nicht dümmer geworden, es handelt sich um Systemfehler", stellt Hungerländer fest. Und weiter:

"Vielen jungen Menschen fehlen bereits vor Beginn der Lehre wichtige Grundqualifikationen. Es ist nicht die Aufgabe von Berufschullehrern, die vier Grundrechnungsarten zu lehren, dies muss in der Pflichtschule passieren.

Auch dem Vorwurf mangelnder Umgangsformen muss auf Pflichtschulniveau entgegengekommen werden. Nachdem viele junge Menschen "gute Manieren" nicht mehr zu Hause lernen, wird die Schule auch diese Aufgabe übernehmen müssen. Klar ist, dass in unserer Gesellschaft gewisse Umgangsformen existieren, die an die nächste Generation weitergegeben werden müssen. Die FCG Jugend fordert in diesem Zusammenhang schon lange die Einführung eines diesbezüglichen Faches auf Pflichtschulebene.

Eine dritte Problematik stellt das allgemeine Ansehen der Lehre dar. Lehrlingen muss klar gesagt werden, dass ein Abschluss in vielen Lehrberufen mit tollen Jobchancen, gutem Einkommen und weiteren Aufstiegschancen verbunden ist. Eine staatliche Förderung der Meisterkurse und -prüfungen ist in diesem Zusammenhang unbedingt notwendig - der universitäre Master wird vom Staat bezahlte, Meisterkurse jedoch nicht - diese Förderung spiegelt in keinster Weise die Bedürfnisse der Wirtschaft wider und vermittelt den Eindruck, Meister wären der Gesellschaft "weniger wert" als Master. Hier muss dringend ein Umdenken geschehen!

Um die Qualität der Lehrausbildung weiter zu verbessern, sollte über die Einführung von Qualitätskriterien nachgedacht werden. Ausbildende Betriebe sind genau zu kontrollieren, denn "dass ein Friseurlehrling nach drei Jahren Haare aufkehren ihre Abschlussprüfung nicht schafft, ist nicht verwunderlich", so Hungerländer abschließend

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Bauer

FCG Jugend Generalsekretär

Tel.:0664-614 50 15

E-Mail: patrick.bauer @ fcg.at