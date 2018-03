Rekordbeteiligung österreichischer Unternehmen an Automotive-Reise in Türkei

Firmen-Delegation erkundet gemeinsam mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) das Marktpotenzial der Marmararegion

Wien (OTS/PWK143) - Eine 30-köpfige österreichische Firmen-Delegation aus der Automotivebranche folgte der Einladung des AußenwirtschaftsCenters Istanbul der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und erkundet diese Woche die Geschäftschancen des türkischen Automotivemarktes in Istanbul und der Marmararegion. Marco Garcia, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Istanbul: "Das große Interesse spricht für sich - die Türkei gilt als einer der aussichtsreichsten Märkte auch für österreichische Automotive-Zulieferer. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage im Euroraum, schauen sich Unternehmen nach neuen Absatzmärkten um und entdecken dabei die Türkei, die mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 7% zu den dynamischsten Ländern weltweit zählt." 2012 wurden in der Türkei 1,12 Millionen Fahrzeuge hergestellt. Für diese Produktion importiert die sechstgrößte Automobilnation Europas Kfz-Teile und Komponenten im Wert von 12 Mrd. US-Dollar. "Auch österreichische Unternehmen erkennen ihre Chancen und wollen einen Teil dieses Kuchens bekommen", so Garcia.

Die Eurokrise ist zwar auch für den türkischen Automobilmarkt eine Wachstumsbremse, da die EU ein wichtiger Absatzmarkt für die Türkei ist. Experten geben jedoch Entwarnung, es handle sich lediglich um einen kurzfristigen Durchhänger auf einem mittel- und langfristigen Expansionskurs. Die Tendenz des Sektors ist nämlich seit Jahren stark steigend: während 2001 nur 350.000 Fahrzeuge produziert wurden, waren es 2012 bereits über eine Million. 70% davon werden exportiert.

Die Türkei ist generell ein attraktiver Absatzmarkt und Produktionsstandort zugleich. Der türkische Binnenmarkt ist bei weitem noch nicht gesättigt, denn bei einer Bevölkerungsanzahl von 75 Millionen und einem Durchschnittsalter von 30 Jahren liegt der Automobilbestand bei nur 110 Fahrzeugen je 1.000 Einwohner. Auch immer mehr österreichische Firmen entscheiden sich, eine Niederlassung zu eröffnen. Garcia sieht die Hauptgründe für das zunehmende Interesse darin, dass "alleine Istanbul und die Marmara Region bevölkerungsmäßig ein Markt so groß wie Rumänien, jedoch mit viel höherer Kaufkraft sei und Istanbul als Drehscheibe zwischen Europa, Asien und Nordafrika genützt werden könne, um Märkte der gesamten Region wie den Irak, Aserbaidschan und die Turkstaaten -Kasachstan, Turkmenistan, usw. - leichter zu bearbeiten."

Die Türkei ist für Österreich unter den Top-20 der wichtigsten Handelspartner. 2012 erreichten die bilateralen Handelsbeziehungen mit einem Volumen von 2,35 Mrd. EUR einen neuen Rekord. Österreich war des Weiteren drei Mal in Folge größter ausländischer Direktinvestor. (BS)

