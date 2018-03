CD-Präsentation von Natalia Ushakova im Novomatic Forum

Natalia Ushakova - eine Sängerin, die das Universum des Sopranfachs durchmisst.

Wien (OTS) - Am 13. März 2013 präsentiert NOVOMATIC in Kooperation mit UNIVERSAL MUSIC exklusiv die CD des Opernstars Natalia Ushakova im Novomatic Forum. Die außerordentlich begabte Sängerin gilt unter Kennern als Ausnahmeerscheinung, deren unverwechselbar timbrierter Sopran eine stetig wachsende Verehrergemeinde immer wieder aufs Neue begeistert. "Niemand singt diese extremen Höhen und die Koloraturen mit so einer Leichtigkeit und Freude wie sie. Sie ist die begabteste Sängerin, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", weiß Hilde Zadek, Natalia Ushakovas geniale Mentorin.

"NOVOMATIC war es ein sehr großes Anliegen, das herausragende Talent von Frau Ushakova und die Produktion ihrer ersten CD in Kooperation mit UNIVERSAL MUSIC zu fördern. Realisiert werden konnte dies alles nur durch das NOVOMATIC-Stipendiatenprogramm an der Wiener Staatsoper, welches es bereits seit 2008 gibt. In der Vergangenheit gaben wir heutigen Operngrößen wie zum Beispiel Anita Hartig, Valentina Nafonita und Mihail Dogotari die Chance, sich auf einer der großen Opernbühnen zu profilieren. Durch starke Partner in der Wirtschaft hat jede Kunstform langfristigen Bestand. Daher ist unser Kulturengagement auf Nachhaltigkeit ausgerichtet", so NOVOMATIC-Generaldirektor Franz Wohlfahrt.

Anmeldungen für die CD-Präsentation sind bis heute um 18:00 Uhr bei harry.gruber @ umusic.com möglich. Nähere Informationen finden Sie unter www.novomaticforum.com und www.universal.at.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hannes Reichmann

Leitung Konzern-Kommunikation

Head of Corporate Communications

NOVOMATIC AG

Tel. +43-2252-606 680

Fax +43-2252-606 448

Mobil +43-664-301 48 20

Mail hreichmann @ novomatic.com

www.novomatic.com

www.novomaticforum.com