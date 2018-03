BZÖ-Bucher: "Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen"

Wien (OTS) - "Der heutige Gedenktag ist eine Aufforderung an jeden einzelnen Bürger, aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen. Nur eine starke, selbstbewusste, aber auch wehrhafte Demokratie ist immun gegen die Menschenfänger der politischen Extremisten. Sieben Jahre unter einem Terrorregime und ein danach in Trümmern liegendes Österreich sind Erinnerung und Auftrag, sich jeden Tag für Freiheit und Demokratie einzusetzen, aber auch - bei allen politischen Differenzen der Parteien - sich gemeinsam für ein gerechtes Österreich mit gewahrten Menschenrechten einzusetzen und gemeinsam gegen Intoleranz, Rassismus und Überwachungsstaat einzutreten", so BZÖ-Bündnisobmann Klubobmann Josef Bucher zum 75. Jahrestag des "Anschlusses" Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ