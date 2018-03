Kadenbach: EU plant schrittweise Anrechnung der Land- und Forstwirtschaft in die CO2-Reduktionsziele

SPÖ-Europaabgeordnete: "Alle Wirtschaftssektoren müssen ihren Beitrag leisten"

Wien (OTS/SK) - Bei der heutigen Abstimmung im Europäischen Parlament in Straßburg über Anrechnungsvorschriften und Aktionspläne für Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen infolge von Tätigkeiten im Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft wurde ein weiterer Schritt für mehr Klimaschutz gesetzt. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied in den Ausschüssen für Umweltschutz und Landwirtschaft, erläutert am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: "Ab 2022 soll die Land- und Forstwirtschaft schrittweise in den CO2-Emissionshandelssystemen eingebunden werden -ebenso wie schon jetzt etwa Verkehr und Industrie. Alle Wirtschaftssektoren müssen letztlich ihren Beitrag leisten." ****

Das Europäische Parlament schließt damit an bereits vereinbarte UNO-Ziele an. "Bislang haben die wissenschaftlichen Grundlagen und die Messmethode für die Land- und Forstwirschaft gefehlt. Nun haben wir aber einen Stand erreicht, bei dem der Einbindung des Agrarsektors nichts mehr im Wege steht. Gerade Wälder sind beispielsweise ein wesentlicher Beitrag für den Klimaschutz", sagt Kadenbach. In einem zweiten Bericht zum System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen wurde im EU-Parlament heute Mittag ebenfalls abgestimmt. Kadenbach:

"Zeitnahe, transparente und vergleichbare Daten über die Treibhausgasemissionen sind notwendig, um zu wissen, ob die EU und ihre Mitgliedstaaten auf dem richtigen Weg sind, ihre Klimaziele zu erfüllen." (Schluss) bj/mp

